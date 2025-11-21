English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Hospital Wedding Video: ఆస్పత్రిలో ఐసీయూ బెడ్ మీద వధువుకు తాళికట్టిన వరుడు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Kerala Hospital Wedding Video: ఆస్పత్రిలో ఐసీయూ బెడ్ మీద వధువుకు తాళికట్టిన వరుడు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Road accident hours before marriage in kerala: పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందు జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో వధువు తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆమె వెన్నుపూసకు బలమైన గాయం కావడంతో ఆమెను ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 21, 2025, 07:34 PM IST
  • బెడ్ మీద వధువు మెడలో తాళి కట్టిన వరుడు..
  • కేరళలో ఘటనపై నెటిజన్లు ఫిదా..

Groom tied to bride in emergency room in kerala Video:  ప్రస్తుతం సమాజంలో కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని  భార్య భర్తలు ఆ బంధాన్ని రోడ్డున పడేస్తున్నారు.  ఒకర్ని మరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపుకుంటున్నారు. ప్రతిచిన్న విషయాల్ని భూతద్దంలో చూసి ఎలావిడిపోవాలో అని ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగ ఇలాంటి ఘటనలు రోటీన్ గా చూస్తున్నాం. అయితే.. ఇక్కడ మాత్రం ఒక వరుడు తనకు కాబోయే భార్యకు పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే ఆమెను ఓదార్చడమేకాకుండా.. అదే మూహుర్తంకు ఆస్పత్రి బెడ్ మీద మూడు ముళ్లు కూడా వేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

కేరళలోని  జరిగిన ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. అల‌పుజ‌కు చెందిన అవ‌ని అనే అమ్మాయికి.. తుంబోలికి చెందిన వీఎం షార‌న్ అనే అబ్బాయికి పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది. అయితే.. వధువుకు మేకప్ కోసం మరో గ్రామంకు కారులో తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ఇంతలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నవ వధువుతీవ్రంగా గాయపడింది.
 

వెంటనే ఆ అమ్మాయిని కొట్టాయం మెడిక‌ల్ కాలేజీలో చేర్పించారు. వెన్నుపూస‌కుబలమైన గాయం కావ‌డంతో వ‌ధువు అవనిని ఎర్నాకుళం ప్రైవేటు ఆస్ప‌త్రికి త‌ర‌లించారు. అయితే.. ఈ విషయం తెలిసి వరుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. వధువు పరిస్థితి చూసి కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.

అంతే కాకుండా.. అంత బాధలో ఉన్న యువతిని ధైర్యం చెప్పి అవనిని ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటానని వరుడు చెప్పాడు. డాక్టర్లను కూడా ఒప్పించి ముందుగా అనుకున్నట్లు.. మ‌ధ్యాహ్నం 12.15 నుంచి 12.30 గా ఫిక్స్ చేశారు.ప్రస్తుతం ఆ మూహుర్తంకే.. అవని మెడలో ఆస్పత్రిలో బెడ్ మీదనే.. వరుడు షారన్ మూడు ముళ్లు వేశాడు. ఈ ఘటన చూసి అక్కడున్న వారంతా భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. 

Read more: Up Bride Video: ఇలా మోపయ్యారెంట్రా.. ఎదురు కట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి.. ఫస్ట్ నైట్ రాత్రి వధువు ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

 భార్య భర్తలు అంటే కష్టసుఖాల్లో ఒకరికి మరోకరు అండగా నిలబడాలని చెప్పారు. ఎమ‌ర్జెన్సీ డిపార్ట్‌మెంట్‌లోనే అవ‌ని బెడ్‌పై మూడు మూళ్లు వేయడంతో యువతి సైతం.. ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు  చెందిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. ఇది భయ్యా.. నిజమైన భార్యభర్తల  బంధం అంటూ నెటిజన్లు వీరిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

