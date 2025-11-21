Kerala Hospital Wedding Video: ఆస్పత్రిలో ఐసీయూ బెడ్ మీద వధువుకు తాళికట్టిన వరుడు.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న ఘటన.. వీడియో వైరల్..

Groom tied to bride in emergency room in kerala Video: ప్రస్తుతం సమాజంలో కొంత మంది పెళ్లిళ్లు చేసుకుని భార్య భర్తలు ఆ బంధాన్ని రోడ్డున పడేస్తున్నారు. ఒకర్ని మరోకరు సుపారీలు ఇచ్చి మరీ చంపుకుంటున్నారు. ప్రతిచిన్న విషయాల్ని భూతద్దంలో చూసి ఎలావిడిపోవాలో అని ప్లాన్ లు చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగ ఇలాంటి ఘటనలు రోటీన్ గా చూస్తున్నాం. అయితే.. ఇక్కడ మాత్రం ఒక వరుడు తనకు కాబోయే భార్యకు పెళ్లికి కొన్ని గంటల ముందు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే ఆమెను ఓదార్చడమేకాకుండా.. అదే మూహుర్తంకు ఆస్పత్రి బెడ్ మీద మూడు ముళ్లు కూడా వేశాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
വിവാഹദിവസം പുലർച്ചെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായ വധുവിന് ആശുപത്രിയിലെത്തി താലി ചാർത്തി വരൻ #alappuzha #accident #zeemalayalamnews pic.twitter.com/T0koQsgTxr
కేరళలోని జరిగిన ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. అలపుజకు చెందిన అవని అనే అమ్మాయికి.. తుంబోలికి చెందిన వీఎం షారన్ అనే అబ్బాయికి పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది. అయితే.. వధువుకు మేకప్ కోసం మరో గ్రామంకు కారులో తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ఇంతలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. నవ వధువుతీవ్రంగా గాయపడింది.
వెంటనే ఆ అమ్మాయిని కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజీలో చేర్పించారు. వెన్నుపూసకుబలమైన గాయం కావడంతో వధువు అవనిని ఎర్నాకుళం ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే.. ఈ విషయం తెలిసి వరుడి కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. వధువు పరిస్థితి చూసి కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.
అంతే కాకుండా.. అంత బాధలో ఉన్న యువతిని ధైర్యం చెప్పి అవనిని ఇక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటానని వరుడు చెప్పాడు. డాక్టర్లను కూడా ఒప్పించి ముందుగా అనుకున్నట్లు.. మధ్యాహ్నం 12.15 నుంచి 12.30 గా ఫిక్స్ చేశారు.ప్రస్తుతం ఆ మూహుర్తంకే.. అవని మెడలో ఆస్పత్రిలో బెడ్ మీదనే.. వరుడు షారన్ మూడు ముళ్లు వేశాడు. ఈ ఘటన చూసి అక్కడున్న వారంతా భావోద్వేగంకు గురయ్యారు.
భార్య భర్తలు అంటే కష్టసుఖాల్లో ఒకరికి మరోకరు అండగా నిలబడాలని చెప్పారు. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లోనే అవని బెడ్పై మూడు మూళ్లు వేయడంతో యువతి సైతం.. ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. ఇది భయ్యా.. నిజమైన భార్యభర్తల బంధం అంటూ నెటిజన్లు వీరిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
