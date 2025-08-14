English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Robbery in Retired Judge home Video: రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట్లో చోరీ.. బెడ్ పక్కన రాడ్ పట్టుకుని కొట్టేందుకు రెడీగా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Robbery in retired judge house in Madhya Pradesh: రాత్రిపూట ముగ్గురు దొంగలు  జడ్జీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు. అంతేకాకుండా రాడ్ పట్టుకుని జడ్జీ కొడుకు పడుకున్న బెడ్ పక్కనే ఒక దొంగ నిల్చున్నాడు.ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:27 PM IST
  • రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట చోరీ ఘటన..
  • వీడియో వైరల్..

Robbery in Retired Judge home Video: రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట్లో చోరీ.. బెడ్ పక్కన రాడ్ పట్టుకుని కొట్టేందుకు రెడీగా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Robbery at retired judges house in indore Madhya Pradesh: ఇటీవల కాలంలో బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయింది. దీంతో కొంత మంది కేటుగాళ్లు కష్టపడటం మానేసి చోరీలకు అలవాటుపడ్డారు. జల్సాలకు అలవాటు పడి ఈజీగా డబ్బుల్ని సంపాదించడం కోసం చేయరాని ఘోరాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళలు, సింగిల్ గా ఉండే పెద్దవాళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని, రోడ్లపై వెళ్లున్న మహిళల దగ్గర నుంచి బంగారంలను చోరీలు చేస్తున్నారు.

కొంత మంది పగటి పూట రెక్కిలు వేసి రాత్రిపూట చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట్లో చోరీకి చెందిన ఘటన నెట్టింట తెగ హల్ చేస్తుంది.  మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో జస్టిస్ రమేష్ గార్గ్  ఇంట్లో భారీ చోరి జరిగింది. రాత్రిపూట ముగ్గురు దొంగలు ఆయన ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు.  

 

అంతే కాకుండా..  కొంత మంది  బెడ్ పక్కనున్న బీరువా లాకర్ను పగుల కొట్టారు. మరో వ్యక్తి బైట కాపాలాగా ఉన్నాడు.  బెడ్ మీద రిటైర్డ్ జడ్జీ కొడుకు మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. ఆయన నిద్రలేస్తే రాడ్ తో కొట్టేందుకు ఆయన పక్కనే ఒక వ్యక్తి రెడీగా ఉన్నాడు. కానీ ఆయన లక్ బాగుందో ఏంటో కానీ వారు భారీగా డబ్బులు, నగదు తీసుకుని పోయిన ఆయనకు మెళకువ రాలేదు.

దీంతో దొంగలు వచ్చిన పనిని జెట్ స్పీడ్ లో చేసుకుని  అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది.  అయితే.. పొరపాటున కనుక జడ్జీ కొడుకు లేచి అరచి ఉంటే ఎంత ఘోరం జరిగిపోయేదని కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.  

Read more: Darshan Bail: నటుడు దర్శన్‌కు భారీ ఎదురుదెబ్బ.. బెయిల్‌పై సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

ఈ ఘటనపై స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులకు రిటైర్డ్ జడ్జీ ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు క్లూస్ టీమ్ ను , జాగిలాలను రప్పించారు.  దొంగల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhya pradeshTheft in Indore retired judgeViral videoRobbery at retired judges housesocial media

