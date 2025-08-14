Robbery in Retired Judge home Video: రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట్లో చోరీ.. బెడ్ పక్కన రాడ్ పట్టుకుని కొట్టేందుకు రెడీగా.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Robbery at retired judges house in indore Madhya Pradesh: ఇటీవల కాలంలో బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయింది. దీంతో కొంత మంది కేటుగాళ్లు కష్టపడటం మానేసి చోరీలకు అలవాటుపడ్డారు. జల్సాలకు అలవాటు పడి ఈజీగా డబ్బుల్ని సంపాదించడం కోసం చేయరాని ఘోరాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళలు, సింగిల్ గా ఉండే పెద్దవాళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని, రోడ్లపై వెళ్లున్న మహిళల దగ్గర నుంచి బంగారంలను చోరీలు చేస్తున్నారు.
కొంత మంది పగటి పూట రెక్కిలు వేసి రాత్రిపూట చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో రిటైర్డ్ జడ్జీ ఇంట్లో చోరీకి చెందిన ఘటన నెట్టింట తెగ హల్ చేస్తుంది. మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఇండోర్ లో జస్టిస్ రమేష్ గార్గ్ ఇంట్లో భారీ చోరి జరిగింది. రాత్రిపూట ముగ్గురు దొంగలు ఆయన ఇంట్లోకి ప్రవేశించారు.
అంతే కాకుండా.. కొంత మంది బెడ్ పక్కనున్న బీరువా లాకర్ను పగుల కొట్టారు. మరో వ్యక్తి బైట కాపాలాగా ఉన్నాడు. బెడ్ మీద రిటైర్డ్ జడ్జీ కొడుకు మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు. ఆయన నిద్రలేస్తే రాడ్ తో కొట్టేందుకు ఆయన పక్కనే ఒక వ్యక్తి రెడీగా ఉన్నాడు. కానీ ఆయన లక్ బాగుందో ఏంటో కానీ వారు భారీగా డబ్బులు, నగదు తీసుకుని పోయిన ఆయనకు మెళకువ రాలేదు.
దీంతో దొంగలు వచ్చిన పనిని జెట్ స్పీడ్ లో చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. అయితే.. పొరపాటున కనుక జడ్జీ కొడుకు లేచి అరచి ఉంటే ఎంత ఘోరం జరిగిపోయేదని కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
ఈ ఘటనపై స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులకు రిటైర్డ్ జడ్జీ ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు క్లూస్ టీమ్ ను , జాగిలాలను రప్పించారు. దొంగల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
