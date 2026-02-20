RRB ALP 2026: రైల్వే మెగా అలెర్ట్‌.. 11,127 పోస్టుల భర్తీ, 2026లో మీకు రైల్వే ఉద్యోగం గ్యారంటీ..!

RRB ALP Recruitment 2026: రైల్వే ఉద్యోగం కొట్టాలని చాలా ఏళ్లుగా చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు ఇండియన్ రైల్వేలో సులభంగా ఈ జాబ్ కొట్టొచ్చు. రైల్వేలో 11,127 లో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో సౌత్ సెంట్రల్లో మొత్తంగా 674 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ నెల చివరి వరకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి టెన్త్ ,ఐటిఐ ,డిప్లమా ఉత్తీర్ణత సాధించిన వాళ్ళు అర్హులు. అంతేకాదు వారి వయోపరిమితి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వారు అర్హులు. ఇందులో CBT1, CBT2, డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ,మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇక అధికారిక వెబ్సైట్ https://indianrailways.gov.in.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 2027 కు సంబంధించి ALP పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి 2026 ఫిబ్రవరి 19 లోనే ఢిల్లీలో ఆమోదం తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్ చేంజ్ ద్వారా ప్రకటిస్తారు. 7వ వేతన సంఘం లెవల్2 ఆధారంగా ఉంటుంది.
దేశంలో 17 రైల్వే జోన్లలో సెంట్రల్ రైల్వేలో 1400, తూర్పు మధ్య రైల్వే 700, తూర్పు పోస్టు రైల్వేలో 1625, తూర్పు రైల్వేలో 68 పోస్టులు, నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే 457, ఈస్టర్న్ రైల్వే 105, ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వేలో 1276, ఉత్తర రైల్వే 740, వాయువ్య రైల్వే 600 ఖాళీలు, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 674, సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 200 ఖాళీలు, సౌత్ ఈస్ట్రన్ రైల్వేలో 1531, దక్షిణ రైల్వేలో 250 సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే 200, వెస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే 541, వెస్ట్రన్ రైల్వేలో 214. మొత్తంగా 11,127 ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు.
ఎంపిక విధానం ఇలా..
అభ్యర్థులకు మొదటగా మూడు దశలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. CBT1, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీంతో పాటు CBT2 నిర్వహిస్తారు. ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అవగాహన గురించి ఇక ALP స్థానాలకు తప్పనిసరిగా కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చివరగా మెడికల్ టెస్ట్ అన్నిటిలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి ఉద్యోగం కన్ఫామ్ అవుతుంది.
