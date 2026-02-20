English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • RRB ALP 2026: రైల్వే మెగా అలెర్ట్‌.. 11,127 పోస్టుల భర్తీ, 2026లో మీకు రైల్వే ఉద్యోగం గ్యారంటీ..!

RRB ALP 2026: రైల్వే మెగా అలెర్ట్‌.. 11,127 పోస్టుల భర్తీ, 2026లో మీకు రైల్వే ఉద్యోగం గ్యారంటీ..!

RRB ALP Recruitment 2026: రైల్వే మెగా రెక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ (ALP) పోస్టుల భర్తీకి ఆమోదం లభించింది. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 674 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో 2026 లో మీకు కూడా రైల్వే ఉద్యోగం కావాలంనుకుంటే కచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ క్షుణ్నంగా చదివి పరీక్షకు సిద్ధం అవ్వండి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:36 PM IST

Trending Photos

Dhan Shakti Rajyog 2026: ఈ నెలలోనే ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని ఆనందం!
6
Astrology Telugu
Dhan Shakti Rajyog 2026: ఈ నెలలోనే ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు.. జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని ఆనందం!
Prabhas New Look: ప్రభాస్ న్యూ లుక్.. వాళ్లతో సన్నిహిత్యం వల్లే ఇదంతా..!
5
Prabhas New Look
Prabhas New Look: ప్రభాస్ న్యూ లుక్.. వాళ్లతో సన్నిహిత్యం వల్లే ఇదంతా..!
Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!
6
tea drinking habits
Drinking Water After Tea: టీ తాగిన వెంటనే నీళ్లు తాగితే పళ్లు ఊడిపోతాయా? నిజం ఇదే!
Punarnavi Bhupalam: పెళ్లికూతురిగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ పునర్నవి భూపాలం.. లగ్నపత్రిక ఫొటోలు వైరల్..!
5
Punarnavi Bhoopalam Wedding
Punarnavi Bhupalam: పెళ్లికూతురిగా బిగ్ బాస్ బ్యూటీ పునర్నవి భూపాలం.. లగ్నపత్రిక ఫొటోలు వైరల్..!
RRB ALP 2026: రైల్వే మెగా అలెర్ట్‌.. 11,127 పోస్టుల భర్తీ, 2026లో మీకు రైల్వే ఉద్యోగం గ్యారంటీ..!

RRB ALP Recruitment 2026: రైల్వే ఉద్యోగం కొట్టాలని చాలా ఏళ్లుగా చూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు ఇండియన్ రైల్వేలో సులభంగా ఈ జాబ్ కొట్టొచ్చు. రైల్వేలో 11,127 లో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో సౌత్‌ సెంట్రల్‌లో మొత్తంగా 674 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఈ నెల చివరి వరకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి టెన్త్ ,ఐటిఐ ,డిప్లమా ఉత్తీర్ణత సాధించిన వాళ్ళు  అర్హులు. అంతేకాదు వారి వయోపరిమితి 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వారు అర్హులు. ఇందులో CBT1, CBT2, డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ,మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇక అధికారిక వెబ్సైట్ https://indianrailways.gov.in.

Add Zee News as a Preferred Source

రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 2027 కు సంబంధించి ALP పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. ఈ పోస్టులకు సంబంధించి 2026 ఫిబ్రవరి 19 లోనే ఢిల్లీలో ఆమోదం తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ఈ పోస్టులకు సంబంధించి సెంట్రల్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఎక్స్ చేంజ్ ద్వారా ప్రకటిస్తారు. 7వ వేతన సంఘం లెవల్2 ఆధారంగా ఉంటుంది.

దేశంలో 17 రైల్వే జోన్లలో సెంట్రల్ రైల్వేలో 1400, తూర్పు మధ్య రైల్వే 700, తూర్పు పోస్టు రైల్వేలో 1625, తూర్పు రైల్వేలో 68 పోస్టులు, నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే 457, ఈస్టర్న్ రైల్వే 105, ఈశాన్య సరిహద్దు రైల్వేలో 1276, ఉత్తర రైల్వే 740, వాయువ్య రైల్వే 600 ఖాళీలు, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 674, సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వేలో 200 ఖాళీలు, సౌత్ ఈస్ట్రన్‌ రైల్వేలో 1531, దక్షిణ రైల్వేలో 250 సౌత్ వెస్ట్రన్ రైల్వే 200, వెస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే 541, వెస్ట్రన్ రైల్వేలో 214. మొత్తంగా 11,127 ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు.

ఎంపిక విధానం ఇలా..
అభ్యర్థులకు మొదటగా మూడు దశలో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. CBT1, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి. దీంతో పాటు CBT2 నిర్వహిస్తారు. ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అవగాహన గురించి ఇక ALP స్థానాలకు తప్పనిసరిగా కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చివరగా మెడికల్ టెస్ట్ అన్నిటిలో ఉత్తీర్ణులైన వారికి ఉద్యోగం కన్ఫామ్ అవుతుంది.

Also Read:  30వ వార్షికోత్సవం.. ఉద్యోగులకు రూ.20 కోట్లతో లగ్జరీ కార్లు బహుమతిగా ఇచ్చిన కంపెనీ..!

Also Read:  EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RRB ALP Recruitment 2026RRB ALP 2026 NotificationIndian Railways ALP VacancyAssistant Loco Pilot 11127 PostsRailway Jobs 2026

Trending News