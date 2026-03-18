Job Notification: పదో తరగతి పాసయ్యారా? నెలకు రూ.63,000 జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం..జాబ్ ఏంటో తెలుసా?

RRB Loco Pilot Recruitment 2026: ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే కేవలం పదో తరగతి పాసైతే చాలు నెలకు రూ.63,000 జీతంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:36 PM IST

RRB Loco Pilot Recruitment 2026: భారతీయ రైల్వే రంగం దేశంలోనే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఒకటి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో పనిచేయడమే కాకుండా అందులో పనిచేసే ఉద్యోగులకు  మంచి జీతాలు, ప్రయోజనాలు, శాశ్వత ఉద్యోగం వంటి అనేక సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. ఇదే కారణంగా రైల్వే ఉద్యోగాలకు యువత పోటీ పడుతుంటారు. కేవలం రైల్వే జాబుల కోసం ఉద్యోగార్థులు తమని తాము సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఇదే క్రమంలో రైల్వే శాఖ భారీగా ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఏఏ పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధం చేసింది? జీతం ఎంత మేర లభిస్తుందనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

భారతీయ రైల్వే శాఖ తాజాగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టులను ఈసారి భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో మొత్తం 674 ఖాళీలను దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో భర్తీ చేస్తున్నారు. ఈ పోస్టులు కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగానికి అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు మే 15వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు వెల్లడించారు. 

విద్యార్హత
భారతీయ రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు కనీసం పదో తరగతి (ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ నుంచి) పూర్తిచేసి ఉండాలి. ఫిట్టర్, మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్, డీజిల్ ఇంజన్ మొదలైన సంబంధిత రంగాలలో ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండటం తప్పనిసరి చేశారు. ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ ఉన్న అభ్యర్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులుగా నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు. 

నెల జీతం ఎంతంటే?
రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఉద్యోగానికి వయోపరిమితి 18 సంవత్సరాల నుండి 30 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సామాజిక వర్గాల ఆధారంగా వయో సడలింపు ఉంది. దీని ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ వర్గాలకు 3 ఏళ్లు, మాజీ సైనికులకు 3 ఏళ్లు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులకు 10 ఏళ్లు వయో సడలింపు ఇస్తున్నారు. నెలసరి జీతం విషయానికొస్తే.. భారతీయ రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుకు ఎంపికైన వారికి రూ.19,900 నుంచి రూ.63,200 వరకు జీతం చెల్లించనున్నట్లు సమాచారం. 

ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా?
భారతీయ రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుకు ఎంపిక ప్రక్రియ నాలుగు దశల్లో జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు మొదట CBT-1 పరీక్షకు హాజరు కావాలి. ఆ తర్వాత సాంకేతిక, సాధారణ సబ్జెక్టులను కవర్ చేస్తూ CBT-2 కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష ఉంటుంది. మూడవదిగా కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ లేదా సైకలాజికల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. చివరగా, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, వైద్య పరీక్ష నిర్వహించి, అర్హులైన అభ్యర్థులను ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేస్తారు. 

దరఖాస్తు తేదీ
లోకో పైలట్ ఉద్యోగానికి అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు భారతీయ రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుకు మే 15 నుండి జూన్ 14 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్‌లో తెలియజేశారు. ఈ ఉద్యోగం కోసం మీరు rrbapply.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. లోకో పైలట్ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు (ఓసీ అభ్యర్థులైన పురుషులు) రూ.500 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పరీక్ష రాసిన తర్వాత రూ.400 మీ బ్యాంక్ ఖాతాకు తిరిగి చెల్లిస్తారు. అదే విధంగా మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల వారు రూ.250 దరఖాస్తు రుసుము చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. 

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?
1. ముందుగా https://rrbsecunderabad.gov.in/ వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లాలి. హోమ్ పేజీలో "అసిస్టెంట్ లోకల్ పైలట్ పే లెవల్-2 కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి" అనే ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి.

2. ఆ తర్వాత ఒక కొత్త పేజీ కనిపిస్తుంది. అందులో యాప్ బటన్‌పై క్లిక్ చేసి, రిజిస్ట్రేషన్‌ను చేసుకోవాలి.

3. అందులో మీరు మీ పేరు, ఈ-మెయిల్, మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేసి, పాస్‌వర్డ్‌ను క్రియేట్ చేయాలి. 

4. అభ్యర్థులు తాము దరఖాస్తు చేయాలనుకుంటున్న రైల్వే బోర్డులో పోస్టులను, జోన్‌ను ఎంచుకోవాలి.

5. ఆ తర్వాత దరఖాస్తు ఫారం కనిపిస్తుంది. అందులో అడిగిన విద్యార్హత, అనుభవం మొదలైన వివరాలతో మీరు దానిని సరిగ్గా నింపాలి. 

6. దరఖాస్తు ఫారంలో పేర్కొన్న నియమాల ప్రకారం మీరు ఫోటోగ్రాఫ్, సంతకం మొదలైనవాటిని తప్పనిసరిగా అప్‌లోడ్ చేయాలి.

7. అన్ని వివరాలను నింపిన తర్వాత, సరిచూసుకోవడానికి ప్రివ్యూ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేసి, తనిఖీ చేసిన తర్వాత అంతా సవ్యంగా ఉంటే దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేయాలి.

8. ఆ వెంటనే అభ్యర్థులు దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించాలి. ఈ రుసుమును నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్, క్రెడిట్, యూపీఐ ద్వారా చెల్లించవచ్చు. 

9. దీని తర్వాత, భవిష్యత్‌లో అవసరాల కోసం మీ అప్లికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అందువల్ల, దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులైన వారు మే 15వ తేదీ నుండి అప్లై చేయోచ్చని తెలియజేస్తున్నాము.

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

