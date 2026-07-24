/రైల్వే ఉద్యోగార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. RRB గ్రూప్‌ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ విడుదల..!

RRB Group D City Intimation Slip 2026: ఎంతోమంది అభ్యర్థులు రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తూ దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. మీరు RRB గ్రూప్ డి కి దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లయితే, మీకు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంది. ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ 2026ను జులై 24, 2026న విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షల షెడ్యూల్ను కూడా విడుదల చేస్తూ, 2026 ఆగస్టు 3వ తేదీ నుండి పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. అభ్యర్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్, పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమకు కేటాయించిన ఎగ్జామ్ సిటీని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందుగానే ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేది అడ్మిట్ కార్డు కాదని గమనించాలి. అడ్మిట్ కార్డులు పరీక్షకు ఒక వారం ముందు, అంటే పరీక్షకు నాలుగు రోజుల ముందు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం:
RRB గ్రూప్ D సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ముందుగా అధికారిక ఆర్ఆర్బీ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ ఉన్న సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ లింక్పై క్లిక్ చేసి, మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయాలి. క్యాప్చాను ఫిల్ చేసి లాగిన్ అయిన తర్వాత, మీ సిటీ స్లిప్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది, దానిని వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత, అందులోని వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి. ఇందులో అభ్యర్థి పేరు, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, క్రమ సంఖ్య, పరీక్ష తేదీ, షిఫ్ట్, రిపోర్టింగ్ సమయం, కేటాయించిన ఎగ్జామ్ సిటీ, ఆర్ఆర్బీ రీజియన్, ట్రావెల్ అథారిటీ వంటి వివరాలు ఉంటాయి.
ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి పరీక్షకు సంబంధించిన నిబంధనలు:
ఈ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ గ్రూప్ డి పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు కొన్ని నిబంధనలను పాటించాలి. పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు ప్రింటెడ్ అడ్మిట్ కార్డు, ఒక పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో ,ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్ను తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి. స్లిప్లో మీ వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో మరోసారి చూసుకోండి. పరీక్షా కేంద్రానికి కనీసం 15 నిమిషాల ముందు రిపోర్ట్ చేయడం తప్పనిసరి. అక్కడ బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
క్యాలిక్యులేటర్లు, స్టడీ మెటీరియల్ లేదా ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ను పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు, వాటిని బయటే వదిలివేయాలి. ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి 2026 పరీక్షలు ఆగస్టు 3 నుండి ఆగస్టు 21 వరకు జరుగుతాయి. సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ ప్రతి అభ్యర్థికి పది రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ ప్రతి అభ్యర్థికి చాలా కీలకం. దీనివల్ల పరీక్షా కేంద్రానికి ప్రయాణ ప్రణాళికలు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవచ్చు. పరీక్షకు సమయానికి చేరుకోవడానికి, చివరి నిమిషంలో తలెత్తే ఇబ్బందులను నివారించడానికి ఈ వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి.
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