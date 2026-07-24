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రైల్వే ఉద్యోగార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. RRB గ్రూప్‌ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ విడుదల..!

రైల్వే పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థుల కోసం రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ (RRB) గ్రూప్ డి పరీక్షకు సంబంధించిన సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా నగరం, ఇతర వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు, తద్వారా పరీక్షా కేంద్రానికి సకాలంలో చేరుకోవడానికి వీలవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 24, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:58 PM IST
రైల్వే ఉద్యోగార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. RRB గ్రూప్‌ డీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ విడుదల..!
Image Credit: RRB Group D City Intimation Slip 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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