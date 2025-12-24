English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • RRB Group D: నిరుద్యోగులకు రైల్వే బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 22000 పోస్టుల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్‌, 10 పాసైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు..!

RRB Group D: నిరుద్యోగులకు రైల్వే బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 22000 పోస్టుల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్‌, 10 పాసైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు..!

RRB Group D Recruitment 2026: నిరుద్యోగులకు సువర్ణ అవకాశం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే బంపర్ ఛాన్స్. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జోన్లలో కలిపి రైల్వే 22 వేల గ్రూప్ డీ పోస్టుల భర్తీకి  ఆర్‌ఆర్‌బీ షార్ట్‌ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ప్రధానంగా ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రిక్, మెకానికల్, ట్రాఫిక్ విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలు భర్తీ చేయనుంది. త్వరలో పూర్తి నోటిఫికేషన్ కూడా బయటకు రానుంది. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత 18 నుంచి 33 ఏళ్ల వయసున్న వారు అర్హులు. 2026 జనవరి 21 నుంచి ఫిబ్రవరి 30 వరకు దసరకాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:08 AM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ధమాకా.. రూ.1 న్యూఇయర్‌ గిఫ్ట్‌ ప్లాన్‌, జియో ఎయిర్‌టెల్‌కు టఫ్‌ సిచువేషన్!
5
BSNL Rs 1 plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ధమాకా.. రూ.1 న్యూఇయర్‌ గిఫ్ట్‌ ప్లాన్‌, జియో ఎయిర్‌టెల్‌కు టఫ్‌ సిచువేషన్!
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
6
January Holidays 2026
January Holidays 2026: జనవరిలో లాంగ్‌ వీకెండ్స్‌.. సంక్రాంతి కాకుండా వరుసగా సెలవులే సెలవులు..!
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
School holidays
School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపటి నుండి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
5
Budha Gochar 2025
Budha Gochar 2025: డిసెంబర్ 29న చివరి బుధ సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు అష్టకష్టాల సమయం..!
RRB Group D: నిరుద్యోగులకు రైల్వే బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. 22000 పోస్టుల భర్తీకి భారీ నోటిఫికేషన్‌, 10 పాసైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు..!

RRB Group D Recruitment 2026: రైల్వే భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రిక్, మెకానికల్, ట్రాఫిక్ విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలు భర్తీ చేయనుంది. ఎన్నో రోజులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు కోసం ఎదురు చూసే నిరుద్యోగులకు ఇది బంపర్ ఛాన్స్. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జోన్లలో కలిపి 22 వేల గ్రూప్ డీ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ఆర్‌ఆర్‌బీ ప్రధానంగా పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ అయితే త్వరలో విడుదల కానుంది. దీనికి అర్హత 18 నుంచి 33 ఏళ్ల వయసు ఉన్నవారు అర్హులు. 2026 జనవరి 21 నుంచి ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరోవైపు కేంద్ర బలగాల్లో 25 వేలకు పైగా పోస్టుల భర్తీకి కూడా ఇప్పటికే ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

Add Zee News as a Preferred Source

 రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ షార్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో 22 వేల గ్రూప్ డీ లెవెల్ 1 పోస్టుల భర్తీ చేయనుంది. ఎన్నో రోజులుగా రైల్వే ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం అని చెప్పవచ్చు. మొత్తంగా 11 వేల వేకెన్సీలు పూర్తిగా ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్‌ గ్రేడ్ 4 పోస్టులకు కేటాయించారు.

 రైల్వే షార్ట్‌ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్‌ గ్రేడ్ 4, పాయింట్స్‌మెన్‌ బీ అసిస్టెంట్ రోల్స్ లలో ఇంజినీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లలో వారికి భర్తీ చేయనున్నారు. వీరికి మొదట్లో రూ.18 వేల జీతం ప్రారంభంలో ఉంటుంది.

 అర్హత..
 ఆర్‌ఆర్‌బీ గ్రూప్ డీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారు. పదో తరగతి గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి పొంది ఉండాలి. ఐటిఐ సర్టిఫికెట్ లేదా నేషనల్ అప్రెంటిషిప్ సర్టిఫికెట్ కూడా తప్పనిసరి. ఇక వీరి వయసు 18 నుంచి 32 మధ్యలో ఉండాలి 

 అప్లై చేసుకునే విధానం..
 రైల్వే రిక్రూట్ మెంట్ గ్రూప్ డీ పోస్టులు 2026 దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్‌సైట్ లో ఆన్‌లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా RRB వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ హోం పేజీలో 'CEN 2026 గ్రూప్ డి' ఆప్షన్ ఎంపిక చేసుకుని మీ మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ వివరాలు నమోదు చేసి, స్కాన్ చేసిన ఫోటో, సిగ్నేచర్ కూడా అప్‌లోడ్ చేయాలి. చివరిగా నిర్దిష్ట ఫీజు చెల్లించి ప్రింట్ అవుట్ తీసి భద్రపరుచుకోవాలి. 

 ఎంపిక ప్రక్రియ..
ఆర్‌ఆర్‌బీ గ్రూప్ డీ పోస్టులకు 90 నిమిషాల కంప్యూటర్ బెస్ట్ పరీక్ష ఉంటుంది. మొత్తం 100 మార్కులకు జనరల్ సైన్స్ ,మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఒక్కొక్కటి 25 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, రీజనింగ్ 30 ప్రశ్నలు. జనరల్ అవేర్‌నెస్, కరెంట్ ఎఫైర్స్ 20 మార్కుల ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

 శారీరిక పరీక్ష..
 పురుషులకు 100 మీటర్ల దూరాన్ని 35 కిలోల బరువుతో రెండు నిమిషాలు అధిగమించాలి. 1000 మీటర్ల పరుగు పందెం 4:15 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక స్త్రీలు 100 మీటర్ల దూరం 20 కిలోల బరువుతో రెండు నిమిషాల్లో అధిగమించాలి. 1000 మీటర్ల పరుగు పందెం 5: 42 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.

Read more: రైలు ప్రయాణీకులకు బ్యాడ్‌న్యూస్‌.. భారీగా టిక్కెట్‌ ఛార్జీల పెంపు..! ఏసీ, నాన్‌ఏసీ ధరలు ఇవే..!

Read more: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. డిసెంబర్‌ 31 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RRB Group D Recruitment 2026Railway Group D NotificationRRB Group D JobsRailway Jobs for Tenth Pass

Trending News