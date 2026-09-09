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రైల్వేలో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీ.. కళ్లు చెదిరే జీతం, అప్లై చేయడానికి అర్హతలు ఇవే!

రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డ్ బంపర్ గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చింది. 350కు పైగా నర్సింగ్ సూపర్డెంట్ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి పూర్తి వివరాలు చదవండి. సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 14 వరకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:43 AM IST
రైల్వేలో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీ.. కళ్లు చెదిరే జీతం, అప్లై చేయడానికి అర్హతలు ఇవే!
Image Credit: RRB Job Notification:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రైల్వేలో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీ.. కళ్లు చెదిరే జీతం, అప్లై చేయడానికి అర్హతలు ఇవే!
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