/రైల్వేలో నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ పోస్టుల భర్తీ.. కళ్లు చెదిరే జీతం, అప్లై చేయడానికి అర్హతలు ఇవే!

RRB Job Notification: ఆర్ఆర్బీ వివిధ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ, తాజాగా నర్సింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనికి 20 నుండి 43 ఏళ్ల వయస్సు గల అభ్యర్థులు అర్హులు. బీఎస్సీ లేదా ఎమ్మెస్సీ నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన వారు ఈ దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఆర్బీ ద్వారా 350కు పైగా నర్సింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అక్టోబర్ 14వ తేదీ చివరి తేదీగా ఉంది. ఆర్ఆర్బీ పారామెడికల్ క్యాటగిరీ నోటిఫికేషన్ను సెప్టెంబర్ 8న విడుదల చేసింది. దరఖాస్తుల ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 15 నుండి అక్టోబర్ 14 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ నోటిఫికేషన్లో ఖాళీల వివరాలను క్షుణ్ణంగా వివరించారు. ఆర్ఆర్బీ పారామెడికల్ ఖాళీలను 9 వివిధ క్యాటగిరీలుగా విభజించగా, అందులో 350కు పైగా పోస్టులు ఉన్నాయి.
నర్సింగ్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు అర్హతలు..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థుల వయస్సు, మెడికల్ ఫిట్నెస్, విద్యా అర్హతలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. జీఎన్ఎం నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన వారు సంబంధిత సర్టిఫికెట్లు కలిగి ఉండాలి. బీఎస్సీ లేదా ఎమ్మెస్సీ నర్సింగ్ డిగ్రీ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి పొంది ఉండాలి. అలాగే స్టేట్ నర్సింగ్ కౌన్సిల్ ద్వారా రిజిస్టర్డ్ మిడ్ వైఫ్ అయి ఉండాలి.
వయస్సు పరిమితి 20 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది. ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్, పిడబ్ల్యూడి అభ్యర్థులకు కూడా ఈ సదుపాయం వర్తిస్తుంది.
పరీక్ష విధానం..
ఈ పరీక్ష కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రూపంలో నిర్వహిస్తారు. మొత్తం నాలుగు సబ్జెక్టులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ఇందులో 1/3 నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. పరీక్షలో 100 ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి, వీటిని 120 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
మార్కుల విభజన ఇలా ఉంది:
ప్రొఫెషనల్ ఎబిలిటీకి 70 మార్కులు, జనరల్ అర్థమెటిక్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ , జనరల్ రీజనింగ్కు తలా 10 మార్కులు, జనరల్ అవేర్నెస్కు 10 మార్కులు మరియు జనరల్ సైన్స్కు 10 మార్కులు కేటాయించారు. మొత్తం 100 మార్కులకు పరీక్ష జరుగుతుంది.
నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ జీతం..
నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ 7వ పే కమీషన్ ప్రకారం జీతాలు ఉంటాయి. ప్రారంభంలోనే నెలకు రూ. 44,900 జీతం లభిస్తుంది. దీనితో పాటు వివిధ రకాల అలవెన్సులు, ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.
దరఖాస్తు రుసుము:
ఆర్ఆర్బీ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ ఉద్యోగాల కోసం జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ. 500 చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, పిడబ్ల్యూడి, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ మరియు మహిళా అభ్యర్థులు రూ. 250 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
ముందుగా ఆర్ఆర్బీ నర్సింగ్ సూపరింటెండెంట్ రిక్రూట్మెంట్ అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ రిక్రూట్మెంట్ విభాగంలో పారామెడికల్ సెక్షన్లోని నోటిఫికేషన్ను క్లిక్ చేయండి. అనంతరం 'అప్లై ఆన్లైన్' ఆప్షన్ను ఎంచుకుని, మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, విద్యా అర్హతలను నమోదు చేయాలి. మీ పత్రాలను స్కాన్ చేసి, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో మరియు సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా దరఖాస్తు ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని భద్రపరుచుకోండి.
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