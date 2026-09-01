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గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు.. నెలకు మంచి జీతం! నేటి నుంచే దరఖాస్తులు ప్రారంభం!

బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఒక శుభవార్త! గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో మొత్తం 13,706 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఈరోజు నుండి ప్రారంభమైంది. ఇందులో 8,183 ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు, 4,256 ఆఫీసర్ స్కేల్ పోస్టులు , 1,376 ఇతర పోస్టులు ఉన్నాయి. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్ , ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన దరఖాస్తు విధానం ఇక్కడ చూడవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:39 AM IST
గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు.. నెలకు మంచి జీతం! నేటి నుంచే దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
Image Credit: IBPS RRB Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో 13,706 ఉద్యోగాలు.. నెలకు మంచి జీతం! నేటి నుంచే దరఖాస్తులు ప్రారంభం!
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