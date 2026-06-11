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Kanchrapara School News: ఆ స్కూల్‌లో రూ.1.77 కోట్లు అక్రమ నగదు..విద్యార్థినుల సిక్ రూమ్‌లో కండోమ్ ప్యాకెట్లు!

Kanchrapara School Cash Seized: పశ్చిమబెంగాల్‌లోని ఓ ప్రైవేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్‌లో అక్రమంగా దాచిన కోటి రూపాయలు నగదు లభ్యమైనట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈ డబ్బుతో పాటు విద్యార్థుల సిక్ రూమ్‌లో భారీగా కండోమ్ ప్యాకెట్లు లభ్యమైనట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 11, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:36 PM IST
Kanchrapara School News: ఆ స్కూల్‌లో రూ.1.77 కోట్లు అక్రమ నగదు..విద్యార్థినుల సిక్ రూమ్‌లో కండోమ్ ప్యాకెట్లు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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