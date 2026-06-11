Kanchrapara School Cash Seized: విద్యా బుద్ధులు నేర్పాల్సిన పాఠశాలలో కోటి రూపాయల అక్రమ నగదు, కండోమ్ ప్యాకెట్లు దొరికాయి. పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలోని కోల్కతాలోని సురేంద్రనాథ్ కళాశాల విద్యార్థి సంఘం గదిలో భారీ మొత్తంలో నగదుతో పాటు ఆయుధాలు, గర్భనిరోధక ప్యాకెట్లు లభించిన కొద్ది రోజులకే ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
బుధవారం అర్ధరాత్రి నిర్వహించిన సోదాల్లో కాంచరపారాలో ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో రూ.1 కోటికి పైగా నగదును అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గురువారం ఉదయం 4 గంటల సమయానికి లెక్కించిన మొత్తం సుమారు రూ. 1.77 కోట్లుగా తేలింది. పాఠశాలలోని విద్యార్థినుల సిక్ రూమ్ (అనారోగ్యంతో ఉన్న విద్యార్థుల కోసం కేటాయించిన గది)లోని ఒక అల్మారాలో కండోమ్ ప్యాకెట్లు కూడా దొరికాయని సమాచారం అందుతోంది.
సిక్ రూమ్లో కండోమ్ ప్యాకెట్లు..
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. బిజ్పూర్ ఎమ్మెల్యే సుదీప్త దాస్ ఇటీవల తన నియోజకవర్గంలోని విద్యాసంస్థల నుండి సమాచార సేకరణ ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో సదరు పాఠశాలకు సంబంధించిన సమాచారం వారికి అందడంతో.. ఎమ్మెల్యే స్వయంగా అక్కడికి వెళ్లి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
కేంద్ర బలగాలు, స్థానిక పోలీసులు పాఠశాలకు చేరుకుని సోదాలు ప్రారంభించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు మొత్తాన్ని నిర్ధారించడానికి రాత్రికి రాత్రే అనేక నగదు లెక్కింపు యంత్రాలను అక్కడికి తీసుకువచ్చారు. ఉదయం 4:30 గంటల వరకు లెక్కింపు కొనసాగిందని, మొత్తం నగదు దాదాపు రూ. 1.77 కోట్లుగా తేలిందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ ఘటనపై స్పందించిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సుదీప్త దాస్, రాష్ట్రంలో గతంలో జరిగిన అవినీతి సంబంధిత దర్యాప్తుల్లో బయటపడిన నగదు మాదిరిగానే ఈ డబ్బు కూడా ఉందని ఆరోపించారు. పాఠశాల ఆవరణలో ఇంత భారీ మొత్తంలో నగదు ఉండటం తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోందని, ఇది అక్రమాలకు సంకేతం కావచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రిన్సిపాల్ వాదన ఇదే!
ఆ డబ్బు పాఠశాలకు చెందినది కాదని, కాంచరపారా మున్సిపాలిటీ మాజీ చైర్మన్ కమల్ అధికారి, సుబోధ్ అధికారి, సీనియర్ టీఎంసీ (TMC) నాయకుడు పార్థ భౌమిక్లతో సంబంధం ఉన్న లెక్కల్లో చూపని నగదు అని ఎమ్మెల్యే ఆరోపించారు. పాఠశాల ఆవరణలో ఈ డబ్బును దాచి ఉంచారని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే, ఈ వార్త ప్రచురించే సమయానికి కమల్ అధికారి, సుబోధ్ అధికారి లేదా పార్థ భౌమిక్ నుండి ఎటువంటి స్పందన లభించలేదు. విచారణ నిమిత్తం అకౌంట్స్ సిబ్బందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు
ఇదిలా ఉండగా, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ బికాష్ చంద్ర పాల్ తాము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని ఖండించారు. స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు గత కొన్ని నెలలుగా వసూలు చేసిన అడ్మిషన్ ఫీజులని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ డబ్బు అకౌంట్స్ విభాగానికి చెందినదని, బ్యాంకులో జమ చేయడానికి వేచి ఉందని ఆయన తెలిపారు. అనారోగ్యంతో ఉన్న వ్యక్తి గదిలోని అల్మారాలో కండోమ్ ప్యాకెట్లు ఎలా చేరాయో తనకు తెలియదని కూడా ప్రిన్సిపాల్ పేర్కొన్నారు.
ఆ డబ్బు మూలం గురించి, పాఠశాల ప్రాంగణంలో అంత పెద్ద మొత్తంలో నగదును ఎలా నిల్వ చేశారనే దానిపై తాము దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. వారి వాంగ్మూలాల్లో పొంతన లేని విషయాలు వెలుగులోకి రావడంతో, పాఠశాల క్యాషియర్ అభిక్ నాథ్, అసిస్టెంట్ అకౌంటెంట్ సయన్ ఘోష్లను విచారణ నిమిత్తం బిజ్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook