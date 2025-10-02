English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RSS 100: 100 రూపాయల నాణెం విడుదలైంది.. మన దేశంలో ఎన్ని నాణేలు అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసా?

 Bharat Mata Coin: రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) 100వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భారత ప్రధాని  నరేంద్ర మోదీ రూ. 100 స్మారక నాణెం,  తపాలా బిళ్ళను విడుదల చేశారు. మన దేశంలో ఎన్ని నాణేలు చెలామణిలో ఉన్నాయో తెలుసా?

Special Coin Release: భారత ప్రభుత్వం  రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) 100వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని  రూ. 100 నాణెం  తపాలా బిళ్లను విడుదల చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ఢిల్లీలోని డాక్టర్ అంబేద్కర్ అంతర్జాతీయ కేంద్రంలో జరిగింది. ఈ నాణెం, తపాలా బిళ్లను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేకంగా విడుదల చేశారు. ప్రధాని మోదీ ఈ నాణెం, బిళ్ల  ప్రత్యేకతను వివరించారు.. ఇవి కేవలం లోహపు ముక్కలు మాత్రమే కాదు, దేశభక్తి, సేవా భావనలకు చిహ్నమని తెలిపారు.

భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 50 పైసల నుండి 20 రూపాయల వరకు వివిధ డినామినేషన్లలో నాణేలు చెలామణిలో ఉన్నాయి. వీటిలో 1, 2, 5, 10 రూపాయల నాణేలు రోజువారీ లావాదేవీలలో విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. 20 రూపాయల నాణెం ఇటీవల పరిచయం చేసింది ప్రభుత్వం. మార్కెట్లో దాని ప్రాముఖ్యత పెరుగుతోంది. 50 పైసల నాణెం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ చట్టపరంగా ఇంకా చెల్లుబాటు అవుతుంది. వీటితోపాటుగా 75, 90, 125, 150, 1000 రూపాయల నాణేలు కూడా భారతదేశంలో జారీ చేశారు. కానీ ఇవి సాధారణంగా రోజువారీ లావాదేవీలలో ఎక్కువగా ఉపయోగించరు.

ఈ రూ. 100 నాణెం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో తొలి సారి ‘భారత మాత’ చిత్రాన్ని నాణెంపై ముద్రించారు. ఒక వైపు భారతదేశ జాతీయ చిహ్నం ఉండగా, మరో వైపు భారత మాత చిత్రం ముద్రించి ఉంది. ఇది RSS స్వచ్ఛంద సేవకుల దేశభక్తి, సేవా అంకితభావాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రధాన నాణెంతో పాటు విడుదలైన తపాలా బిళ్లకు కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ భవిష్యత్ పౌరులలో దేశభక్తి, సేవా భావం పెంపొందించాలని ప్రత్యేకంగా సూచించారు.

రాష్ట్రీయ స్థాయిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం RSS 100వ వార్షికోత్సవ వేడుకలలో ముఖ్య ఘట్టంగా నిలిచింది. ప్రత్యేక నాణెం, తపాలా బిళ్లు స్మారకంగా, భారతీయ చరిత్ర, సంస్కృతి,  దేశభక్తిని ప్రతిబింబించే విధంగా రూపొందించాయి. ఇవి సమకాలీన భారతీయ చరిత్రలో ఒక స్మరణీయ ఘట్టంగా గుర్తింపు పొందాయి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

