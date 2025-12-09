English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  జాతీయం

Pm Modi On Indigo Crisis: నియమాలు ప్రజలను వేధించడానికి కాదు.!. ఇండిగో ఫ్లైట్ల రద్దుపై ప్రధాని మోదీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pm modi first reaction on indigo flight row: నియమాలు, నిబంధనలు అనేవి ప్రజలకు  ఇబ్బందికరంగా మారకూడదని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా చోటు చేసుకుంటున్న ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ విమానాల రద్దుపై వివాదంపై తొలిసారి స్పందించి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 9, 2025, 01:30 PM IST
  • ఇండిగో వివాదంపై రియాక్ట్ అయిన ప్రధాని మోదీ..
  • నియమాలు ప్రజలకు భారం కావొద్దని వ్యాఖ్యలు..



Pm modi first reaction on indigo flight chaos: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ఇండిగో విమానాల రద్దు అంశంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనిపై రాజకీయంగా కూడా దుమారంగా మారింది.  గత కొన్ని రోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో సర్వీసుల్లో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తాయి. దీని వల్ల వందలాది విమానాలను ఇండిగో సిబ్బంది ముందస్తు సమాచారం లేకుండా క్యాన్షిల్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీని వల్ల మనదేశంలోని ప్రయాణికులే కాకుండా ఇతర దేశాలకు చెందిన వారు కూడా అనేక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. రోజులు తరబడి కొంత  మంది విమానాశ్రయల్లోనే ఉంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో విమానాశ్రయంలో చాలా మంది ఇండిగో సిబ్బందిపై నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తు తమ బాధను వెళ్లగక్కుతున్నారు. అయితే.. ఇప్పటికే డీజీసీఏ ఇండిగో సంస్థకు సమన్లు జారీ చేసింది. దీనిపై కేంద్రం కూడా సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యింది. ఇక దిగొచ్చిన ఇండిగో దిద్దుబాటు చర్యల్ని వేగవంతం చేసింది.

ప్రయాణికుల డబ్బుల్ని రిఫండ్ లపై చర్యల్ని వేగవంతం చేసింది. తమకు డీజీసీఏ ఇచ్చిన నోటీసులపై సమాధానంకు మరో 15 రోజుల గడువు కావాలని కూడా కోరింది.ఈ నేపథ్యంలో ఇండిగో విమానం వివాదంపై ప్రధాని మోదీ మొదటిసారి స్పందించారు.

మంగళవారం ఉదయం ఎన్డీయే నేతలతో జరిగిన భేటీలో ఇండిగో విమానాల రద్దు కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను ప్రధాని ప్రస్తావించారని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు మీడియాకు  తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మోదీ.. ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే నిబంధనలు వ్యవస్థలను మెరుగుపరిచేలా ఉండాలే తప్ప ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేలా వుండకూడదని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించినట్లుకేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు  వెల్లడించారు.

Read more: Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

  అదే విధంగా ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రజల పాలిట భారంకాకుండా చూసుకొవాల్సిన బాధ్యత తమపై ఉందని చెప్నారన్నారు. రూల్స్ మంచివే కానీ.. అవి వ్యవస్థలను మెరుగు పర్చేలా ఉండాలని, ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా పరిగణించకూడదని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తెలిపారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

