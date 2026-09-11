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బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం ఢిల్లీకి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్..

BRICS Modi - Putin: 18వ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్  తెల్లవారు జామున ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఆయనకు ఢిల్లీలోని  పాలమ్ విమానాశ్రయంలో పుతిన్‌కు కేంద్ర విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ స్వాగతం పలికారు. పుతిన్ పర్యటనతో రష్యా- భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం కానుంది. అలాగే, బ్రిక్స్ కూటమి ఏర్పడి 20 ఏళ్లు పూర్తవుతున్న తరుణంలో జరుగుతున్న ఈ సదస్సు ప్రత్యేకతను సంతరించుకొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:41 PM IST
బ్రిక్స్ సదస్సు కోసం ఢిల్లీకి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్..
Image Credit: Modi - Putin (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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