  Sabarimala: శబరిమల ఆలయంకు 15 రోజుల్లో రూ. 92 కోట్ల ఆదాయం..

Sabarimala: శబరిమల ఆలయంకు 15 రోజుల్లో రూ. 92 కోట్ల ఆదాయం..

Sabarimala: కేరళ శబరిమల ఆలయం మండల మకరవిళక్కు సీజన్‌తో కిటకిటలాడుతోంది. రోజుకు 80 వేల మంది అయ్యప్ప భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అయ్యప్ప స్వామికి కానుకులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.  15 రోజుల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఆదాయం సమకూరినట్టు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.  

ఇక శబరిమలలో మొదటి మూడు రోజుల్లో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు రావడంతో అధికారులు ఏర్పాట్లపై విఫలం అయ్యారు. దీంతో కేరళ హైకోర్టు సూచనలతో కొన్ని మార్పులు చేసింది ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు. 15 రోజులకు 92 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు 15 లక్షల మంది భక్తులకు అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నట్టు తెలిపారు. శబరిమల అయ్యప్ప భక్తుల ఇబ్బందులు, ఏర్పాట్లపై అయ్యప్ప స్వాములు మండిపడుతున్నారు. 

అక్కడి కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం అక్కడ గుడికి వచ్చే ఆదాయంపై పెట్టే దృష్టి.. భక్తుల సౌకర్యాలపై పెట్టడం లేదని బహిరంగంగా చెబుతున్నారు. మొత్తంగా అక్కడ హిందూ వ్యతిరేక గవర్నమెంట్ దేవుడిపై అంత నమ్మకం లేని వ్యక్తులను ట్రస్టీలుగా పెట్టడంపై  ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం గత నెల 16న మండల పూజ నిమిత్తం తెరిచారు. అప్పటి నుంచి భకత్ులకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. మకర విళక్కు పూజ నిమిత్తం గర్భగుడి తెరిచిన తర్వాత అక్కడ గుడిలో వెలిగించిన జ్వాలతో పదునెట్టాంబడి వద్ద జ్యోతిని వెలిగించడం ఆచారంగా వస్తోంది. ఇక వృశ్చిక మాసం సందర్భంగా తెరుచుకున్న ఆలయం.. ధనుర్మాసంలో డిసెంబర్ 27న ముగుస్తుంది.  అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. మళ్లీ డిసెంబర్ 30న మకరవిలక్కు కోసం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. 2026 జనవరి 14న మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. అదే నెల 20న ఆలయాన్ని మూసివేయడం గత కొంత కాలంగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 

