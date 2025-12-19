Sabarimala Ayyappa: శబరిమల అయ్యప్పకు కాసుల వర్షం.. నెల రోజుల్లో రూ.210 కోట్ల ఆదాయం!

Sabarimala Ayyappa Temple Income News: కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి అలయం ఒకటి.. ఈ దేవాలయానికి భారత్లోని వివిధ రాష్టాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున సెప్టెబర్ నెల నుంచి పోటెత్తుతారు. ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 27న మండల పూజ అనంతరం గుడి ఎప్పటి లాగే మూసివేయడం వల్ల భక్తులు ముందుగానే స్వామి దర్శనానికి తరలి వచ్చారు. సీజన్ ప్రారంభమైన నెల రోజుల్లోనే స్వామివారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. దీంతో ఆలయ ఆదాయం ఊహించని రికార్డు స్థాయిలో రూ. 210 కోట్లకు చేరుకుంది. గత కొన్ని ఏళ్లతో పోలిస్తే.. ఈ ఏడాదిలో భక్తులు రాక గణనీయంగా పెరగడం కారణంగానే రికార్డు స్థాయిలో స్వామివారికి భక్తులు కానుకలు చెల్లించారని ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ వెల్లడించారు.
ప్రసాదాల నుంచి కూడా ఆదాయం..
అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రతి భక్తుడు తప్పకుండా స్వామివారి ప్రసాదం కొనుగోలు చేశారని, దీని కారణంగా ఆలయానికి వచ్చిన మొత్తం ఆదాయంలో సింహభాగం ప్రసాదాల నుంచే సమకూరిందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. ఆలయం చుట్టు పక్కన ప్రదేశాల్లో స్వామి వారి ప్రసాదాలను విక్రయించడం వల్లే బోర్డుకు దాదాపు రూ. 106 వరకు ఆదాయం లభించిందని అధికారు తెలిపారు. భక్తులు స్వామి దర్శనానికి పెద్ద ఎత్తున తరిలి వస్తున్నారని, దీని కారణంగా ప్రతి భక్తుడికి కేవలం గరిష్టంగా 20 అరవణ టిన్లను మాత్రమే అమ్ముతున్నట్లు వెల్లడించారు..
28 లక్షలకు పైగా భక్తులకు స్వామి దర్శనం..
నవంబర్ 16వ తేది నుంచి భక్తులు మండల పూజల కోసం ఇప్పటి వరకు దాదాపు 28 లక్షల మంది అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. స్వామి వారి దర్శనానికి అత్యధికంగా పంబ రోడ్ల మార్గం గుండానే ఏకంగా 25,60,297 మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారని.. మిగిలిన సత్రం మార్గం గుండా కేవలం 74,473 మంది మాత్రమే ఆలయానికి వచ్చారని అధికారులు వెల్లడించారు.
అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వస్తున్న భక్తుల సంరక్షన కోసం అటవీ మార్గాల్లో వన్యప్రాణుల సంచారంపై అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉంచిన్నట్లు ఆయాల అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉదయం సమయాల్లో స్వామి వారి దర్శనానికి.. అడవుల్లో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే భక్తులను ఆయా మార్గాల్లో అనుమతిస్తున్నారన్నారు. ఇక స్వామి వారి ప్రసాదం కోసం.. రోజు 3 లక్షల అరవణ టిన్లలకు పైగా ఉత్పత్తిని పెంచిన్నట్లు జయకుమార్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే స్వామివారి ఆలయ సమీపంలో ప్రసాదాలు విక్రయించే షాపుల్లో 45 లక్షల అరవణ టిన్ల బఫర్ స్టాక్ ఉన్నప్పటికీ.. రోజు తయారీ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
