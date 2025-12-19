English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Sabarimala Ayyappa: శబరిమల అయ్యప్పకు కాసుల వర్షం.. నెల రోజుల్లో రూ.210 కోట్ల ఆదాయం!

Sabarimala Ayyappa: శబరిమల అయ్యప్పకు కాసుల వర్షం.. నెల రోజుల్లో రూ.210 కోట్ల ఆదాయం!

Sabarimala Ayyappa Temple Income: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామికి గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం ఎక్కువ మోతాదులో భక్తులు కానుకలను సమర్పించారు. దీంతో గుడి ఆదాయం రూ.210 కోట్లకు పెరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:41 AM IST

Trending Photos

Gajakesari Rajayogam:గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో వచ్చే యేడాది నుంచి ఈ 3 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..
6
Gajakesari Yoga
Gajakesari Rajayogam:గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో వచ్చే యేడాది నుంచి ఈ 3 రాశుల ఇంట్లో డబ్బుల మూటలే..
Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్ పై అసభ్యకర ప్రవర్తన..సెల్ఫీల పిచ్చిలో హద్దులు దాటిన ఫ్యాన్స్..!
5
Nidhhi Agerwal
Nidhhi Agerwal: నిధి అగర్వాల్ పై అసభ్యకర ప్రవర్తన..సెల్ఫీల పిచ్చిలో హద్దులు దాటిన ఫ్యాన్స్..!
Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
7
Shukra Aditya Yoga
Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
Gas Price Cut: దేశ ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్.. గ్యాస్ ధరలు భారీగా తగ్గింపు
7
CNG PNG Price Cut
Gas Price Cut: దేశ ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్.. గ్యాస్ ధరలు భారీగా తగ్గింపు
Sabarimala Ayyappa: శబరిమల అయ్యప్పకు కాసుల వర్షం.. నెల రోజుల్లో రూ.210 కోట్ల ఆదాయం!

Sabarimala Ayyappa Temple Income News: కేరళలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి అలయం ఒకటి.. ఈ దేవాలయానికి భారత్‌లోని వివిధ రాష్టాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున సెప్టెబర్‌ నెల నుంచి పోటెత్తుతారు. ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 27న మండల పూజ అనంతరం గుడి ఎప్పటి లాగే మూసివేయడం వల్ల భక్తులు ముందుగానే స్వామి దర్శనానికి తరలి వచ్చారు. సీజన్ ప్రారంభమైన నెల రోజుల్లోనే స్వామివారిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు. దీంతో ఆలయ ఆదాయం ఊహించని రికార్డు స్థాయిలో రూ. 210 కోట్లకు చేరుకుంది. గత కొన్ని ఏళ్లతో పోలిస్తే.. ఈ ఏడాదిలో భక్తులు  రాక గణనీయంగా పెరగడం కారణంగానే రికార్డు స్థాయిలో స్వామివారికి భక్తులు కానుకలు చెల్లించారని ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు (టీడీబీ) అధ్యక్షుడు కె. జయకుమార్ వెల్లడించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రసాదాల నుంచి కూడా ఆదాయం..
అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రతి భక్తుడు తప్పకుండా స్వామివారి ప్రసాదం కొనుగోలు చేశారని, దీని కారణంగా ఆలయానికి వచ్చిన మొత్తం ఆదాయంలో సింహభాగం ప్రసాదాల నుంచే సమకూరిందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. ఆలయం చుట్టు పక్కన ప్రదేశాల్లో స్వామి వారి ప్రసాదాలను విక్రయించడం వల్లే బోర్డుకు దాదాపు రూ. 106 వరకు ఆదాయం లభించిందని అధికారు తెలిపారు. భక్తులు స్వామి దర్శనానికి పెద్ద ఎత్తున తరిలి వస్తున్నారని, దీని కారణంగా ప్రతి భక్తుడికి కేవలం గరిష్టంగా 20 అరవణ టిన్లను మాత్రమే అమ్ముతున్నట్లు వెల్లడించారు..

28 లక్షలకు పైగా భక్తులకు స్వామి దర్శనం..
నవంబర్ 16వ తేది నుంచి భక్తులు మండల పూజల కోసం ఇప్పటి వరకు దాదాపు 28 లక్షల మంది అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకున్నారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. స్వామి వారి దర్శనానికి అత్యధికంగా పంబ రోడ్ల మార్గం గుండానే ఏకంగా  25,60,297 మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారని.. మిగిలిన సత్రం మార్గం గుండా కేవలం 74,473 మంది మాత్రమే ఆలయానికి వచ్చారని అధికారులు వెల్లడించారు. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వస్తున్న భక్తుల సంరక్షన కోసం అటవీ మార్గాల్లో వన్యప్రాణుల సంచారంపై అధికారులు నిరంతరం నిఘా ఉంచిన్నట్లు ఆయాల అధికారులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఉదయం సమయాల్లో స్వామి వారి దర్శనానికి.. అడవుల్లో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే భక్తులను ఆయా మార్గాల్లో అనుమతిస్తున్నారన్నారు. ఇక స్వామి వారి ప్రసాదం కోసం.. రోజు 3 లక్షల అరవణ టిన్లలకు పైగా ఉత్పత్తిని పెంచిన్నట్లు జయకుమార్ వెల్లడించారు. ఇప్పటికే స్వామివారి ఆలయ సమీపంలో ప్రసాదాలు విక్రయించే షాపుల్లో 45 లక్షల అరవణ టిన్ల బఫర్ స్టాక్ ఉన్నప్పటికీ.. రోజు తయారీ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sabarimala NewsSabarimala Telugu NewsSabarimala IncomeSabarimala Income News

Trending News