Sabarimala: శబరిమలకు ఒక్కసారిగా పోటెత్తిన భక్తులు..రికార్డు స్థాయిలో దర్శనాలు..

శబరిగిరులు భక్తుల శరణుఘోషతో మారుమేగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రికార్డు స్థాయిలో అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకున్న భక్తులతో పాటు మాములు భక్తులు అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించుకుంటున్నారు. మండల పూజ సీజన్ భాగంగా ఈ నెల 16వ తేదీన శబరిమలలోని అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. నవంబర్ 17 నుంచి 28 వరకు 12 రోజుల కి గాను 11.17 లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకున్నట్టు దేవస్థానం తెలిపింది.
నిన్న (శుక్రవారం) ఒక్కరోజే 79,442 మంది స్వామి దర్శించుకుని తరించి పులకించి పోయారు. ఇక మండల కాలం కి దాదాపు అర కోటికి పైగా భక్తులు దర్శించుకుంటారు అని ట్రావెన్కర్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మండల మకరవిళక్కు సీజన్లో ఇప్పటివరకు శబరిమల ఆదాయం రూ.60 కోట్లు దాటింది. భక్తుల దర్శనాలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఆన్లైన్ స్లాట్లు, స్పాట్ బుకింగ్స్ వెంటవెంటనే అయిపోతున్నాయి.పంపా బేస్ వద్ద నుంచే భక్తులు కిక్కిరిసిపోయి కనిపిస్తున్నారు. శబరిమల అయ్యప్ప భక్తులకు ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు శుభవార్త చెప్పింది. ఆలయంలో అందిస్తున్న అన్నదానం మెనూను పూర్తిగా మార్పు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు భక్తులకు మధ్యాహ్న భోజనంలో వెజ్ పులావ్, సాంబారుతో భోజనం పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ మెనూలో మార్పులు చేశారు. ఇకపై అప్పడాలు, పాయసంతో కూడిన సద్య అంటే పూర్తిస్థాయి కేరళ సంప్రదాయ భోజనం వడ్డించనున్నట్లు తెలిపింది.
