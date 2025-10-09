English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala Scandal: శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో 4.5 కిలోల బంగారం మాయం..అసలు కథేంటి?

Sabarimala Scandal: కేరళలో ప్రసిద్ధి చెందిన శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయంలో ఏకంగా 4.5 కిలోల బంగారం మాయం కావడం రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా పెను సంచలనం సృష్టించింది. దేవాలయ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసుకునే ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) పై బంగారం దొంగతనం, ఆస్తుల దుర్వినియోగం వంటి తీవ్ర ఆరోపణలు రావడంతో ఈ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:07 PM IST

దేవాలయ నిర్వహణ బాధ్యతలు చూసుకునే ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) పై బంగారం దొంగతనం, ఆస్తుల దుర్వినియోగం వంటి తీవ్ర ఆరోపణలు రావడంతో ఈ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది.

బంగారం ధరలు నానాటికి పెరుగుతున్న తరుణంలో.. కోట్ల రూపాయల విలువైన దేవాలయ ఆస్తులు అదృశ్యం కావడంపై భక్తులు, ప్రతిపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వివాదం ఏంటి?
శబరిమలకు చెందిన ప్రత్యేక కమిషనర్ కేరళ హైకోర్టుకు నివేదించడంతో ఈ మొత్తం వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయ్యప్ప దేవాలయానికి చెందిన ద్వారపాలకులు, పీఠాలపై ఉన్న బంగారు పూతను TDB అధికారులు రహస్యంగా తీసేశారని, మరమ్మత్తుల కోసం సెప్టెంబర్ 7న చెన్నైకి పంపారని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు.

అయితే, 2019లో ఇలాంటి మరమ్మత్తులు జరిగినప్పుడు కూడా బంగారం బరువులో తేడాలు రావడం వల్ల ఈసారి కేరళ హైకోర్టు ఈ అంశాన్ని సుమోటోగా స్వీకరించి విచారణ మొదలుపెట్టింది.

TDB తప్పుడు రికార్డులు, ఆస్తుల గోప్యత
1) హైకోర్టు విచారణలో ట్రావెన్ కోర్ బోర్డు నిర్లక్ష్యం, అక్రమాలు బయటపడ్డాయి.

2) 1.5 కిలోల బంగారం వాడిన ప్లేట్లను TDB తమ రికార్డుల్లో 'రాగి పలకలు'గా తప్పుగా నమోదు చేసింది.

3) 1999లో ఆ క్లాడింగ్ కోసం 1.5 కిలోల బంగారం ఉపయోగించారనే వాస్తవాన్ని బోర్డు ఉద్దేశపూర్వకంగా దాచిపెట్టింది.

4) 1998లో విజయ్ మాల్యాకు చెందిన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ గ్రూప్, సన్నిధానంలోని ముఖ్య భాగాలకు మొత్తం 30.291 కిలోల బంగారాన్ని విరాళంగా ఇచ్చింది. ఇందులో ద్వారపాలకుల క్లాడింగ్‌కు 1.564 కిలోల బంగారం వాడారు.

5) 4.5 కిలోల బంగారం మాయం వెనుక మిస్టరీ
ద్వారపాలకుల మరమ్మత్తులు ఆలయ సన్నిధానంలోనే జరగాలనే TDB నిబంధన ఉన్నప్పటికీ, వాటిని మరమ్మత్తుల కోసం ఉన్నికృష్ణన్‌ అనే వ్యక్తికి అప్పగించి చెన్నైకి పంపడం వివాదాస్పదమైంది.

6) 2019లో వస్తువులను అందుకున్న ఉన్నికృష్ణన్.. మరమ్మత్తు సంస్థకు పంపడానికి ముందే ఒక నెల రోజులు తనవద్దే ఉంచుకుని, చెన్నై, బెంగళూరులో నిధుల సేకరణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.

7) ఆ ఏడాది మరమ్మత్తు తర్వాత తిరిగి వచ్చిన వస్తువుల బరువులో ఏకంగా 4.5 కిలోల బరువు తగ్గింది. ఈ భారీ తేడాను కూడా బోర్డు పట్టించుకోలేదు. 2023లోనూ బంగారం పూత మరమ్మత్తు బాధ్యతను ఉన్నికృష్ణన్ మళ్లీ పొట్టి అనే వ్యాపారవేత్తకు అప్పగించారు.

హైకోర్టు ఆదేశాలు: సిట్ దర్యాప్తు
ఈ ఆరోపణల తీవ్రతను గుర్తించిన కేరళ హైకోర్టు వెంటనే చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంపై లోతుగా దర్యాప్తు చేయడానికి పోలీసులతో కూడిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (SIT) ఏర్పాటు చేసింది. అయ్యప్ప దేవాలయ ఆస్తుల విలువను కచ్చితంగా లెక్కించడానికి ఒక మాజీ న్యాయమూర్తిని నియమించింది.

TDB నిర్లక్ష్యం, తప్పుడు రికార్డుల నిర్వహణ, విలువైన ఆస్తుల విషయంలో గోప్యత పాటించడంపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ స్కామ్‌పై ప్రతిపక్షాలు కేరళ అసెంబ్లీలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ.. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ దర్యాప్తులో ఇంకా ఎన్నో కీలక విషయాలు బయటపడే అవకాశం ఉంది.

Sabarimala TempleSabarimala ScandalGold theftTDB ScandalTravancore Devaswom Board

