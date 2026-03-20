Salem Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొని 11 నెలల చిన్నారితో సహ 8 మంది దుర్మరణం!

Salem Tragedy RTC Bus Accident 8 Dead: తమిళనాడులోని సేలంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది . మినీ వ్యాన్ను ఓ ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఆ వెనుకే మరో బైక్ కూడా ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 11 నెలల చిన్నారి సహా ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురు చనిపోవడంతో అక్కడ తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. బైక్ పై వచ్చిన తల్లి కూతురు మరణించారు. మరో ఆరుగురికి కూడా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. బస్సు అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమని సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
సేలం జిల్లాలోని అరియనూర్ ప్రాంతంలో ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ బస్సు కోయంబత్తూర్ నుంచి సేలం ప్రాంతానికి వస్తుండగా అరియానూర్ దగ్గరకు చేరుకోగానే అకస్మాత్తుగా హై స్పీడ్ లో ఉన్న బస్సు అదుపుతప్పడంతో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఒక టెంపోను ఢీ కొట్టింది. దాని వెనకే ఉన్న బైక్ కూడా అదుపు తప్పింది. బస్సు రోడ్డుకు అవతల వైపుకు దూసుకెళ్లిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్ పై ప్రయాణిస్తున్న తల్లి కొడుకులు, టెంపోలో ప్రయాణిస్తున్న 11 నెలల చిన్నారితో పాటు మొత్తంగా ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు.
దీంతో ఆ ప్రాంతం అంతా తీవ్ర విషాదంతో నిండిపోయింది. ఇక ఈ ప్రమాదంలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో 11 నెలల జీవిక అనే చిన్నారితో పాటు ఐదేళ్ల నితిష్క అనే మరో పాప కూడా ఉంది. చనిపోయిన వారిలో మణికంఠం, ఇరు సాయి, సెల్వరాజ్, అమ్ముతా, మురుగన్ తదితరులు ఉన్నారు. ఇక ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి స్థానికంగా ఉండే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పోలీసులు పరిశీలించారు. దాని ఆధారంగా దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం బస్సు డ్రైవర్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. అతడిని విచారిస్తున్నారు.
#Salem: ஆரியனூர் அருகே அரசுப் பேருந்து மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் கர்ப்பிணிப் பெண் மற்றும் இரு குழந்தைகள் உட்பட 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
விபத்தில் டெம்போவில் பயணம் செய்த ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தாய், மகன் என மொத்தம் 8 பேர் உயிரிழந்தனர் pic.twitter.com/avCOdus0OM
— M.M.NEWS உடனடி செய்திகள் (@rajtweets10) March 20, 2026
ఇక తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఘోర బస్సు ప్రమాదాలు జరగడం ఇదేం కొత్త కాదు. గతంలో కూడా పలు జరిగాయి. ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ కూడా రోడ్డు ప్రమాదంలో యువతి మృతి చెందింది, 10 మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత మెట్టపాలెం గిరిజన ప్రాంతంలో కూడా జనవరి 10వ తేదీన ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరగడంతో అక్కడ ముగ్గురు చనిపోయారు.
