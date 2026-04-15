  • Bihar New CM: బిహార్ సామ్రాట్ గా.. సామ్రాట్ చౌదరి.. నేడే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం..

Bihar New CM: బిహార్ సామ్రాట్ గా.. సామ్రాట్ చౌదరి.. నేడే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం..

Bihar New BJP CM: ఎన్నాళ్లో వేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురైనట్టు.. స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తర్వాత తొలిసారి బిహార్ లో బీజేపీ అభ్యర్ధి ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. కొన్నేళ్లుగా నితిష్ కుమార్ కు చెందిన జేడీయూతో కూటమిగా సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉన్న బీజేపీ.. నేడు పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తుంది. అంతేకాదు బిహార్ అసెంబ్లీలో అత్యధిక సీట్లను గెలుచుకుంది. తాజాగా నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు నామినేట్ కావడంతో నేడు బీజేపీ అభ్యర్ధి సామ్రాట్ చౌదరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 08:01 AM IST

Bihar New CM: బిహార్ సామ్రాట్ గా.. సామ్రాట్ చౌదరి.. నేడే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం..

Samrat Choudhary CM Swearing Ceremony: బిహార్ రాజకీయాలు గత కొన్ని నెలల్లోనే వేగంగా మారిపోయాయి. పదోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జేడీయూ నేత నితీష్ కుమార్.. తాజాగా వృద్దాప్య సమస్యల కారణంగా ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్నట్టు ప్రకటించారు. అంతేకాదు బిహార్ నుంచి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయ్యారు. ఈయన్ని కేంద్ర మంత్రి వర్గంలో తీసుకునే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు రీసెంట్ గా నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇక సీఎం పదవికి మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బీహార్ శాసనసభ పక్షం సమావేశం అయి తమ శాసనసభా పక్ష నేతగా సామ్రాట్ చౌదరిని ఎన్నుకున్నారు. నేడు బీజేపీ అగ్రనేతలు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ తో పాటు బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులు.. ఎన్డీయే పాలిత సీఎం లైన చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ సహా పలువురు నేతలు ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్నారు. 

నిన్న బీజేపీ పార్లమెంట్ బోర్డ్ తరుపున బిహార్ పరిశీలకుడిగా వచ్చిన కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రక్రియ జరిగింది. అటు బిహార్ అసెంబ్లీలోని ఎన్డీయే పక్ష నేతలు కూడా సామ్రాట్ చౌదరిని తమ నేతగా ఎన్నుకున్నారు. 243 మంది సభ్యులున్న బిహార్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అయినా.. కూటమి ధర్మంగా ముఖ్యమంత్రి పదవిని నితీష్ కుమార్ కు కట్టబెట్టింది. కానీ అనూహ్యంగా నాలుగు నెలల్లోనే ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడం విశేషం. 

బిహార్ అసెంబ్లీలో బీజేపీ అత్యధికంగా 89 స్థానాల్లో విక్టరీ సాధించింది.  జేడీయూ -85 సీట్లలో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఎల్ జేపీ ఆర్వీ - 19 చోట్ల విజయం సాధించింది. హిందూస్థాన్ అవామీ మోర్చా 5 స్థానాల్లో విజయ కేతనం ఎగరేసింది. మరోవైపు ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీ  హెచ్ఏఎం - 5 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. మరోవైపు ఆర్జేడీ 25, కాంగ్రెస్ ఆరు స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తే.. ఏఐఎంఐఎం 5 స్థానాల్లో సత్తా చాటింది. 

సామ్రాట్ చౌదరి బిహార్ లోని యాదవ సామాజిక వర్గం తర్వాత బలమైన కుష్వాహా వర్గానికి చెందిన వారు. 1968లో జన్మించారు. వీరిది రాజకీయ నేపథ్యమున్న కుటుంబం. వీరి తండ్రి శకుని చౌదరి తారాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి 6 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. అమ్మ పార్వతి 1998 అప్పటి సమతా పార్టీ నుంచి తారాపూర్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. తమ ఫ్యామిలీకి కలిసొచ్చిన ఆ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచే బీజేపీ అభ్యర్ధిగా 2025లో సామ్రాట్  చౌదరి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. నితీష్ మంత్రివర్గంలో పలు శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేశారు. అటు ఆర్జీడీ నేతృత్వంలోని రబ్రీదేవి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. ఆర్జీడీ నుంచి రాజకీయ ఓనమాలు దిద్దిన ఇతను..ఆ తర్వాత జేడీయూ.. ఆపై 2017లో  బీజేపీలో చేరి నేడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం విశేషం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

