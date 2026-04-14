Samrat Choudhary: బీహర్ కొత్త సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరీ.. ముగిసిన నితీష్ కుమార్ శకం..

Samrat Choudhary become new bihar chief minister: బీహర్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన రాజకీయ ప్రస్థానానికి నితీష్ కుమార్ ముగింపు పలికారు. ఇటీవల రాజ్యసభ్యకు వెళ్లిన నేపథ్యంలో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈక్రమంలో బీహర్ కు కొత్త సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరిని పేరును ఎంపిక చేశారు. బీజేపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష బాధ్యతలను తొలిసారి చేపట్టడంను చారిత్రాత్మక మార్పుగా చెప్తున్నారు.
ఇప్పటికే సీఎం ఎంపిక కోసం.. కేంద్ర పరిశీలకుడు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సమక్షంలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాన్ని ఖరారు చేశారు. అనంతరం రాష్ట్రంలోని ఎన్డీఏ శాసనసభ్యులు దీనిని ఆమోదించారు. చౌదరిని నామినేట్ చేయాలన్న ప్రతిపాదనను విజయ్ కుమార్ సిన్హా ప్రవేశపెట్టగా, రేణు దేవి, మంగళ్ పాండే, దిలీప్ జైస్వాల్లు బలపరిచారు.
ఈ క్రమంలో బీహర్ కు కొత్త ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం నాడు గవర్నర్ను కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు తన వాదనను వినిపించనున్నారు. ఏప్రిల్ 15న లోక్ భవన్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
57 ఏళ్ల సామ్రాట్ చౌదరీ ఇప్పటికే నితీష్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. బీహర్ లోని కీలకమైన కుష్వాహా (కోయిరీ) ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి. అయితే ముఖ్యంగా బీహర్ లో కుష్వాహ అత్యంత వెనుక బడిన వర్గంగా చెప్తుంటారు. జేడీయూ సైతం సామ్రాట్ చౌదరి వైపు మొగ్గు చూపింది.
ఈ క్రమంలో నితీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరుతుందని అన్నారు. సామ్రాట్ చౌదరీ పగ్గాల్లో బీహర్ మరింత డెవలప్ మెంట్ అవుతుందని అన్నారు. బీహర్ కు తన సహాయ , సహాకారాలు, మార్గదర్శకత్వం ఎప్పటికి ఉంటాయని చెబుతూ నితీష్ కుమార్ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
