English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Samrat Choudhary: బీహర్ కొత్త సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరీ.. ముగిసిన నితీష్ కుమార్ శకం..

Samrat Choudhary become bihar new cm: నితీష్ కుమార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ క్రమంలో బీహర్ కు కొత్త సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరీ ఎంపికయ్యారు. ఏప్రిల్ 15న ప్రమాణ స్వీకారం జరగవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 14, 2026, 04:41 PM IST
Trending Photos

CBSE 10th Result 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. రిజల్ట్ లింక్ ఇదే!
5
CBSE 10th Class Result
CBSE 10th Result 2026: విద్యార్థులకు అలర్ట్.. రేపే సీబీఎస్‌ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు.. రిజల్ట్ లింక్ ఇదే!
Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
7
Top Civil Engineering Colleges in India
Top Civil Engineering Colleges in India: సివిల్ ఇంజనీర్లకు డిమాండ్ ఉన్న కాలేజీలు ఏవి? ఎక్కడ చదివితే త్వరగా సెటిల్ అవ్వచ్చు?
Gold Rate: కేవలం లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ఎక్కడో తెలిస్తే వెంటనే వెళ్లి కొనేస్తారు..!!
8
Gold
Gold Rate: కేవలం లక్ష రూపాయలకే తులం బంగారం.. ఎక్కడో తెలిస్తే వెంటనే వెళ్లి కొనేస్తారు..!!
Motorola Edge 60 Fusion: రూ.6,649 కే Motorola Edge 60 Fusion.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్!
7
Motorola Edge 60 Fusion
Motorola Edge 60 Fusion: రూ.6,649 కే Motorola Edge 60 Fusion.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్!
Samrat Choudhary become new bihar chief minister: బీహర్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన రాజకీయ ప్రస్థానానికి నితీష్ కుమార్ ముగింపు పలికారు. ఇటీవల రాజ్యసభ్యకు వెళ్లిన నేపథ్యంలో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు.  ఈక్రమంలో బీహర్ కు కొత్త సీఎంగా సామ్రాట్ చౌదరిని పేరును ఎంపిక చేశారు. బీజేపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష బాధ్యతలను తొలిసారి చేపట్టడంను చారిత్రాత్మక మార్పుగా చెప్తున్నారు. 

 ఇప్పటికే సీఎం ఎంపిక కోసం.. కేంద్ర పరిశీలకుడు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ సమక్షంలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాన్ని ఖరారు చేశారు. అనంతరం రాష్ట్రంలోని ఎన్డీఏ శాసనసభ్యులు దీనిని ఆమోదించారు.  చౌదరిని నామినేట్ చేయాలన్న ప్రతిపాదనను విజయ్ కుమార్ సిన్హా ప్రవేశపెట్టగా, రేణు దేవి, మంగళ్ పాండే, దిలీప్ జైస్వాల్‌లు బలపరిచారు.

ఈ క్రమంలో  బీహర్ కు కొత్త ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం నాడు గవర్నర్‌ను కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు తన వాదనను వినిపించనున్నారు. ఏప్రిల్ 15న లోక్‌ భవన్‌లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక  ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. 

57 ఏళ్ల సామ్రాట్ చౌదరీ ఇప్పటికే నితీష్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. బీహర్ లోని కీలకమైన కుష్వాహా (కోయిరీ) ఓబీసీ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి. అయితే ముఖ్యంగా బీహర్ లో కుష్వాహ అత్యంత వెనుక బడిన వర్గంగా చెప్తుంటారు. జేడీయూ సైతం సామ్రాట్ చౌదరి వైపు మొగ్గు చూపింది.

Read more: Agra bride 90 lakhs: శోభనం కావాలంటే 90 లక్షలివ్వు.. మొగుడికి తొలిరాత్రి నవవధువు టార్చర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

ఈ క్రమంలో నితీష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరుతుందని అన్నారు. సామ్రాట్ చౌదరీ పగ్గాల్లో బీహర్ మరింత డెవలప్ మెంట్ అవుతుందని అన్నారు. బీహర్ కు తన సహాయ , సహాకారాలు, మార్గదర్శకత్వం ఎప్పటికి ఉంటాయని చెబుతూ నితీష్ కుమార్ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Samrat ChoudharyBihar New CMbihar govt announcementSamrat Choudhary as bihar new cmNitish Kumar Resignation

Trending News