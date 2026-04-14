Samrat Choudhary: బీహార్ గడ్డపై బీజేపీ సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. దశాబ్దాలుగా పొత్తుల మీదే ఆధారపడిన కమలపార్టీ.. ఇప్పుడు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించబోతోంది. ఏప్రిల్ 15న బీహార్ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతన్నట్లు వస్తున్న సమాచారంతో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ చర్చ షురూ అయ్యింది. ఒక సామాన్య కార్యకర్త స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర అత్యున్నత పదవి వరకు ఆయన సాగించిన ప్రయాణం ఎందరికో ఆశ్చర్యం కలిగిస్తే.. మరేందరికో ఆదర్శంగా నిలిచింది. అసలీ సామ్రాట్ చౌదరి ఎవరు? ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బీహార్ రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా పూర్తిగా మారిపోతోంది. దశాబ్దాలుగా జేడీయూ-ఆర్జేడీల చుట్టూ తిరిగిన అధికారం.. ఇప్పుడు కమలం గూటికి చేరుతోంది. ఈ చారిత్రాత్మక మార్పుకు కేంద్ర బిందువుగా మారారు సామ్రాట్ చౌదరి.
మూడు దశాబ్దాల రాజకీయ పోరాటం:
సామ్రాట్ చౌదరి.. 1968లో ముంగేర్ జిల్లాలోని ఒక రాజకీయ కుటుంబంలో జన్మించారు. వారసత్వంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పటికీ..తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నారు. ఆయన ప్రస్థానం రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ తో షురూ అయ్యింది. రబ్రీ దేవి హయాంలో అతిచిన్న వయస్సులోనే మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం సామ్రాట్ కు ఉంది. అయితే..రాజకీయాలు ఎప్పుడూ ఒకలా ఉండవు కదా. 2018లో ఆయన ఆర్జేడీకి గుడ్ బై చెప్పి బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. అప్పటి నుంచి ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. బీజేపీలో చౌదరి ఎదుగుదల చాలా వేగంగా జరిగింది. ఆయన 2019లో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నిత్యానంద్ రాయ్కి డిప్యూటీగా పనిచేశారు. శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2023లో బీజేపీ బీహార్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు.
శపథం చేసిన చోటే సింహాసనం:
సామ్రాట్ చౌదరికి ఒక పట్టుదల ఉన్న నేతగా మంచి పేరుంది. గతంలో నితీశ్ కుమార్ మహాఘటబంధన్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న సమయంలో సామ్రాట్ చౌదరి ఒక సంచలన శపథం చేశారు. నితీష్ కుమార్ సీఎం పీఠం నుంచి దించిన వెంటనే నా తలపాగా తీస్తాను.. అని ప్రకటించారు. రాజకీయ సమీకరణాలు వల్ల మళ్లీ నితీశ్ కుమార్ తో పనిచేసినప్పటికీ.. నేడు అదే నితీశ్ స్థానంలో సీఎంగా పగ్గాలు చేపట్టబోతుండటం విశేషమనే చెప్పాలి.
Also Read: Gold Price Prediction: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గబోతున్నాయా? పోలాండ్, ఉజ్బెకిస్థాన్ సెంట్రల్ బ్యాంకుల తాజా నిర్ణయం వెనుక మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే..!!
కులానికీ.. బలానికీ ప్రాధాన్యత:
బీహార్ అంటేనే కుల రాజకీయాలకు పెట్టింది పేరు. అలాంటి రాష్ట్రంలో సామ్రాట్ చౌదరి ఎంపిక వెనక బీజేపీ భారీ స్కెచే ఉంది. ఆయన కుష్వాహా సామాజిక వర్గానికి చెందిన నేత. బీహార్ లో అత్యంత బలమైన లవ్ కుష్ ఓటు బ్యాంకును తమ వైపు తీప్పుకోవడానికి ఆయన సరైన నాయకుడని కమల పార్టీ అధిష్టానం భావించింది. నితీశ్ కుమార్ సామాజిక వర్గానికి పోటీగా మరో బలమైన బీసీ నేతను నిలబెడితే.. బీజేపీ అక్కడ తన పునాదులను పటిష్టం చేసుకోవాలన్న మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది.
మొదటి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రిగా రికార్డు:
అయితే బీహార్లో బీజేపీ ఎప్పుడూ ఒక జూనియర్ పార్టనర్గానే ఉంటూ వచ్చింది. కానీ మొదటిసారిగా ఒక బీజేపీ నేత సీఎం కావడం అనేది ఆ పార్టీ కేడర్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతుందని చెప్పాలి. శాసనమండలిలో ప్రతిపక్ష నేతగా.. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా.. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన చూపిన తెగువ నేడు ఆయనను ముఖ్యమంత్రి పీఠంపై కూర్చోబెట్టేందుకు కారణమైందని చెప్పాలి.
సామ్రాట్ చౌదరి ఆస్తులు:
సామ్రాట్ చౌదరి నికర ఆస్తి మొత్తం రూ. 11 కోట్లకు పైగా ఉంది. ఇందులో నగదు, బంగారం, సెక్యూరిటీలు , ఆస్తులు ఉన్నాయి. తారాపూర్ నుండి నామినేషన్ కోసం తన పేరును సమర్పించేటప్పుడు, సామ్రాట్ చౌదరి తన రూ. 11 కోట్ల నికర ఆస్తి వివరాలను ఎన్నికల సంఘంతో పంచుకున్నారు.
వివాదాలు, విమర్శలు ఎన్ని ఉన్నా.. పదునైన వ్యూహాలతో, కంచుకోట లాంటి ప్రత్యర్థులను ఎదిరించి నిలబడటం సామ్రాట్ చౌదరి శైలి అని రాజకీయ విశ్లేషకులు సైతం చెబుతున్నారు. ఏప్రిల్ 15 నుంచి బీహార్ రాజకీయాల్లో సామ్రాట్ యుగం మొదలుకాబోతోందని బీజేపీ కార్యకర్తలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు.
Also Read: Modi Government Scheme: మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. చిరు వ్యాపారుల కోసం ప్రత్యేక క్రెడిట్ కార్డులు.. రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్..!!
