  • Bihar CM Samrat Choudhary: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం..

Bihar CM Samrat Choudhary: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం..

Bihar CM Samrat Choudhary: బిహార్ కొత్త ముఖ్యమంత్రి గా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం  చేశారు. బిహార్ స్టేట్ లో భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి వ్యక్తిగా సామ్రాట్ చౌదరి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. ఈ రోజు లోక్ భనవ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో బిహార్ గవర్నర్ ఆయనతో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 12:54 PM IST

Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?
5
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma: రికార్డుల వేటలో డక్ మాస్టర్.. పరుగుల కంటే సున్నాలే ఎక్కువ..16వ ముద్దు ముచ్చట తీరిందా?
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల వేళల్లో మార్పులు చేసిన టీటీడీ
5
tirumala
Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. సర్వదర్శనం టోకెన్ల వేళల్లో మార్పులు చేసిన టీటీడీ
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
5
Central government employees DA hike delay 2026
DA Hike Cancelled: 10ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేనంత ఆలస్యం.. డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతోందా? ఆందోళనలో కోటి మంది పెన్షనర్లు..!!
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
6
Sovereign Gold Bond Returns
Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!
Bihar CM Samrat Choudhary: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం..

Samrat Choudhary take oath as Bihar Chief Minister: దేవతల విహార స్థలంగా పేరు పొందిన ‘బిహార్’  రాష్ట్రంలో సరికొత్త చరిత్రకు వేదికైంది. ఆ రాష్ట్రానికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరుపున సామ్రాట్ చౌదరి నేడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్ భవన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సయ్యద్ అతా హస్నైన్ సామ్రాట్ చౌదరితో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్భాటంగా కాకుండా సింపుల్ గా బిహార్ బీజేపీ నేతలతో పాటు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు హాజరయ్యాయి. 

బిహార్ నుంచి బీజేపీ తరుపున సీఎం అయిన తొలి వ్యక్తిగా సామ్రాట్ చౌదరి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. ఇక బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడంతో సీఎం పదవికి  మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. ఆయన ప్లేస్ లో బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సామ్రాట్ చౌదరితో పాటు బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్, విజయ్ కుమార్ చౌదరీలు డిప్యూటీ సీఎంలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త ప్రభుత్వానికి తమ పార్టీ తరుపున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని నితీష్ కుమార్ ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు. 

ఇక బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సామ్రాట్ చౌదరి కి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, నిర్మలా సీతారామన్, జై శంకర్ తో పాటు ఇతర కేంద్ర మంత్రులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అటు ఇతర పార్టీకి చెందిన నేతలు కూడా కొత్తగా ఎన్నికైన సామాట్ర్ చౌధరికి వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

