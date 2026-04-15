Bihar CM Samrat Choudhary: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా సామ్రాట్ చౌదరి ప్రమాణ స్వీకారం..

Samrat Choudhary take oath as Bihar Chief Minister: దేవతల విహార స్థలంగా పేరు పొందిన ‘బిహార్’ రాష్ట్రంలో సరికొత్త చరిత్రకు వేదికైంది. ఆ రాష్ట్రానికి భారతీయ జనతా పార్టీ తరుపున సామ్రాట్ చౌదరి నేడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. లోక్ భవన్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో సయ్యద్ అతా హస్నైన్ సామ్రాట్ చౌదరితో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్భాటంగా కాకుండా సింపుల్ గా బిహార్ బీజేపీ నేతలతో పాటు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలు హాజరయ్యాయి.
బిహార్ నుంచి బీజేపీ తరుపున సీఎం అయిన తొలి వ్యక్తిగా సామ్రాట్ చౌదరి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. ఇక బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నితీష్ కుమార్ రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడంతో సీఎం పదవికి మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. ఆయన ప్లేస్ లో బీజేపీ నేత సామ్రాట్ చౌదరి సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. సామ్రాట్ చౌదరితో పాటు బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్, విజయ్ కుమార్ చౌదరీలు డిప్యూటీ సీఎంలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారిలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త ప్రభుత్వానికి తమ పార్టీ తరుపున పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని నితీష్ కుమార్ ఎక్స్ వేదికగా తెలిపారు.
#Live: बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए… https://t.co/Ijdnon3Zl3
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 15, 2026
ఇక బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సామ్రాట్ చౌదరి కి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, నిర్మలా సీతారామన్, జై శంకర్ తో పాటు ఇతర కేంద్ర మంత్రులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అటు ఇతర పార్టీకి చెందిన నేతలు కూడా కొత్తగా ఎన్నికైన సామాట్ర్ చౌధరికి వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.