Sanchar Saathi App Viral: దేశంలో జరుగుతున్న నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ప్రభుత్వ సంచార్ సాథీ యాప్ ప్రతి ఫోన్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సంచార్జాతీయ ఒక్క ఫోన్లో ఇది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇది ఎప్పటికీ డిలీట్ చేయలేదని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అయితే ఇకపై తయారు కాబోయే కొత్త ఫోన్లో కూడా ఈ యాప్ డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి వస్తుందని కూడా తెలిపారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ సైబర్ సెక్యూరిటీ యాప్ సంచార్ సాథీని డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వాలని టెలికాం కంపెనీలకు స్పష్టం కూడా చేశారు. అయితే ఈ యాప్ ను డిలీట్ చేయలేరు. ఇందుకు 90 రోజుల గడువు ఇచ్చినట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ అంశంపై అటు ప్రభుత్వం ఇటు మొబైల్ కంపెనీలు కూడా అధికారికంగా స్పందించలేదు.
మరో వైపు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ సంచార్ సాథీ యాప్ గురించి రచ్చ నడుస్తుంది. అసలు గవర్నమెంట్ యాప్ అనేది సైబర్ నిఘా కోసమేనా? ప్రజలపై నిఘా పెట్టడానికా?.. రష్యా ,నార్త్ కొరియా వంటి దేశాల్లో డిలీట్ చేసేందుకు వీలులేని ఇలాంటి యాప్స్ ఉన్నాయని పలువురు నెటిజెన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. నార్త్ కొరియాల తమపై నిఘా పెడతారా? లేదా నిజానికి ఇది నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేసే యాపేనా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారుజ
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సంచార్ సాథీ యాప్ 90 రోజుల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని ఆదేశించింది. నవంబర్ 28వ తేదీ నాటికి ఈ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఇక ప్రతి ఒక్క మొబైల్ వినియోగదారుడు కచ్చితంగా ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని తెలిపారు. మొబైల్ తయారీదారు కంపెనీలు కూడా ముందుగానే డిఫాల్ట్ ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలని ఆదేశించింది కేంద్రం.
సంచార్ సాథీ యాప్ అంటే?
సంచార్ సాథీ యాప్ అనేది ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ టూల్. ప్రధానంగా ఈ యాప్ పౌరులకు మొబైల్ నంబర్లు, సంబంధించిన భద్రతను అందించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ప్రారంభించింది కేంద్రం. దాన్ని విస్తరించే దిశగా సంచార్ సాథీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని ఆదేశించింది.
దేశంలోని ప్రతి ఒక్క వినియోగదారు మొబైల్ ఫోన్లో ఐఎంఈఐ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇది నేరుగా ప్రభుత్వ టెలికామ్ భద్రత వ్యవస్థ అయినా సిఈఐ ఆర్ తో అనుసంధించబడి ఉంటుంది. సంచార్ సాథీ ఒక స్టోరేజ్ డేటా బేస్ డిజిటల్ మోసాలతో పాటు ఫోన్ భద్రతకు రక్షణకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
