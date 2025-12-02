English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Sanchar Saathi App: నేరాలకు అడ్డుకట్టా?.. నార్త్‌కొరియాలా నిఘా పెట్టడానికా? సంచార్‌ సాథీపై రచ్చ..!

Sanchar Saathi App: నేరాలకు అడ్డుకట్టా?.. నార్త్‌కొరియాలా నిఘా పెట్టడానికా? సంచార్‌ సాథీపై రచ్చ..!

Sanchar Saathi App Viral: సంచార్ సాథీ యాప్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఫోన్లో ప్రభుత్వం యాప్ నిఘా కోసమేనా? అసలు సంచార్‌ సాథీ డీఫాల్ట్ గా ఎందుకు ఉండాలని కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం పై ఇప్పటికే ప్రతిపక్షాలు కూడా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేసే పేరుతో ప్రజలపై నిఘా పెట్టాలనుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

Schools Holiday: ఈరోజు, రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంతే..?
5
School Holiday Today
Schools Holiday: ఈరోజు, రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంతే..?
Bank Holiday Today: ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకు అంటే..?
5
Bank Holiday Today
Bank Holiday Today: ఈరోజు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ, ఎందుకు అంటే..?
Gold: వామ్మో.. ఈ భూమి మీద ఎంత బంగారం ఉందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. దాని విలువ తెలిస్తే మూర్ఛ రావడం పక్కా..!!
9
gold reserves
Gold: వామ్మో.. ఈ భూమి మీద ఎంత బంగారం ఉందో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు.. దాని విలువ తెలిస్తే మూర్ఛ రావడం పక్కా..!!
Samantha Marriage Pics: సమంత రెండో పెళ్లి అఫిషియల్.. పిక్స్ షేర్ చేసిన సామ్..!
5
Samantha Marriage Photos
Samantha Marriage Pics: సమంత రెండో పెళ్లి అఫిషియల్.. పిక్స్ షేర్ చేసిన సామ్..!

Sanchar Saathi App Viral: దేశంలో జరుగుతున్న నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేయడానికి ప్రభుత్వ సంచార్‌ సాథీ యాప్‌ ప్రతి ఫోన్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సంచార్జాతీయ ఒక్క ఫోన్లో ఇది డౌన్‌లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇది ఎప్పటికీ డిలీట్ చేయలేదని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అయితే ఇకపై తయారు కాబోయే కొత్త ఫోన్లో కూడా ఈ యాప్ డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి వస్తుందని కూడా తెలిపారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ సైబర్ సెక్యూరిటీ యాప్ సంచార్‌ సాథీని డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వాలని టెలికాం కంపెనీలకు స్పష్టం కూడా చేశారు. అయితే ఈ యాప్ ను డిలీట్ చేయలేరు. ఇందుకు 90 రోజుల గడువు ఇచ్చినట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ అంశంపై అటు ప్రభుత్వం ఇటు మొబైల్ కంపెనీలు కూడా అధికారికంగా స్పందించలేదు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 మరో వైపు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ సంచార్‌ సాథీ యాప్ గురించి రచ్చ నడుస్తుంది. అసలు గవర్నమెంట్ యాప్ అనేది సైబర్ నిఘా కోసమేనా? ప్రజలపై నిఘా పెట్టడానికా?.. రష్యా ,నార్త్ కొరియా వంటి దేశాల్లో డిలీట్ చేసేందుకు వీలులేని ఇలాంటి యాప్స్ ఉన్నాయని పలువురు నెటిజెన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. నార్త్ కొరియాల తమపై నిఘా పెడతారా? లేదా నిజానికి ఇది నేరాలకు అడ్డుకట్ట వేసే యాపేనా? అని ప్రశ్నిస్తున్నారుజ 

 కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సంచార్‌ సాథీ యాప్‌ 90 రోజుల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని ఆదేశించింది. నవంబర్ 28వ తేదీ నాటికి ఈ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఇక ప్రతి ఒక్క మొబైల్ వినియోగదారుడు కచ్చితంగా ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని తెలిపారు. మొబైల్ తయారీదారు కంపెనీలు కూడా ముందుగానే డిఫాల్ట్ ఈ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయాలని ఆదేశించింది కేంద్రం.

సంచార్‌ సాథీ యాప్‌ అంటే?
సంచార్‌ సాథీ యాప్ అనేది ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ టూల్. ప్రధానంగా ఈ యాప్ పౌరులకు మొబైల్ నంబర్లు, సంబంధించిన భద్రతను అందించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ప్రారంభించింది కేంద్రం. దాన్ని విస్తరించే దిశగా సంచార్‌ సాథీ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోమని ఆదేశించింది. 

 దేశంలోని ప్రతి ఒక్క వినియోగదారు మొబైల్ ఫోన్లో ఐఎంఈఐ నెంబర్ ఉంటుంది. ఇది నేరుగా ప్రభుత్వ టెలికామ్‌ భద్రత వ్యవస్థ అయినా సిఈఐ ఆర్ తో అనుసంధించబడి ఉంటుంది. సంచార్‌ సాథీ ఒక స్టోరేజ్ డేటా బేస్ డిజిటల్ మోసాలతో పాటు ఫోన్ భద్రతకు రక్షణకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Also Read: సమంత రెండో పెళ్లి.. మేకప్‌ స్టైలిస్ట్‌ షాకింగ్‌ ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌..!  

Also Read: కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 భారీ శుభవార్తలు.. అసంఘటిత కార్మికులకు పెన్షన్‌పై బిగ్‌ అప్‌డేట్‌..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

sanchar saathi appSanchar Saathi App ViralSanchar Saathi controversyGovt surveillance app IndiaSanchar Saathi default installation

Trending News