Tamilnadu:తమిళనాడులో బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే కూటమికి పెద్ద ఝలక్..

Sasikala Tamilnadu Politics: తమిళ రాజకీయాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. మరి కొన్ని రోజుల్లో అక్కడ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మార్చిలో తమిళనాడుతో పాటు మిగిలిన మూడు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి మరికొన్ని రోజుల్లో ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. ఎన్నికల నగారా మోగకముందే తమిళనాడు పాలిటిక్స్ హీట్ ఎక్కాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకే కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామిగా ఉంది. మరోవైపు విజయ్.. టీవీకే పార్టీతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నాడు. అటు బీజేపీ, అక్కడ ప్రధాన పార్టీ అయిన AIADMK కూటమిగా పోటీ చేయనున్నాయి. అయితే శశికళ కూడా బీజేపీ కూటమికి షాక్ ఇస్తూ కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నట్టు జయలలిత జయంతి రోజున ప్రకటించింది. ఈమె పార్టీ కూడా ఏఐఏడీఎంకే పార్టీ ఓట్లు చీల్చే అవకాశాలున్నాయని పొలిటికల్ అనలిస్టులు చెబుతున్నారు. ఓ రకంగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలిస్తే అది డీఎంకే కూటమికే లాభం కలగనుంది. మొత్తంగా శశికళ పార్టీ తమిళనాడులో NDA కూటమికి గట్టి షాక్ ఇచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
శశికళ విషయానికొస్తే..తాజాగా ఈమె తన సొంత పార్టీని ప్రకటిస్తూ రామనాథపురంలో గర్జించారు. జయలలిత 78వ జయంతిని పురస్కరించుకుని రామనాథపురంలో శశికళ తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. మనం కొత్త రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం.. ఈ పార్టీ పేదలు, సామాన్యుల పక్షాన నిలుస్తుందని చెప్పుకొచ్చారు. పార్టీ పేరును త్వరలోనే వెల్లడిస్తానని చెబుతూనే, సభలో పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. నలుపు, తెలుపు, ఎరుపు రంగులతో కూడిన ఈ జెండాపై అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, జయలలిత చిత్రాలు ఉండటం విశేషం. ఎంజీఆర్, జయలలిత ఆశయ సాధనే తన లక్ష్యమన్నారు. ద్రవిడ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పని చేస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఈ జెండా ఆవిష్కరణ ద్వారా తాను జయలలిత అసలైన వారసురాలినని శశికళ సంకేతాలిచ్చారు. ఈ పరిణామం AIADMK వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
త్వరలోనే పార్టీ పేరును అధికారికంగా వెల్లడిస్తానని ప్రకటించారు. అన్నాడీఎంకే నుంచి బహిష్కరణకు గురైన తర్వాత కొంతకాలం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె, ఇప్పుడు ఎన్నికల వేళ మళ్ళీ యాక్టివ్ అవ్వడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాష్ట్రంలో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో శశికళ అడుగులు బీజేపీ ఓట్లను చీలుస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకే ఓటు బ్యాంకుపై ఈ కొత్త పార్టీ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జయలలిత సెంటిమెంట్ను వాడుకుంటూ ఆమె ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. తమిళనాడులో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్య ప్రధాన పోరు ఉండగా.. ఇప్పుడు శశికళ రంగప్రవేశంతో ఆసక్తిగా నెలకొంది. తమిళనాడులో ఇప్పటికే ఫిలిం స్టార్ విజయ్ పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి జోరుగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు శశికళ ఎంట్రీతో ఆ రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ హీట్ మరింత పెరిగింది. మొత్తంగా శశికళ పార్టీ మొత్తంగా బీజేపీ కూటమికే ఎసరు పెట్టే అవకాశాలున్నాయి.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.