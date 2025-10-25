English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Satara Doctor Death: డాక్టర్‌ ఆత్మహత్యలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు.. సూసైడ్‌ నోట్‌లో ఎంపీ కూడా..!

Satara Woman Doctor Suicide Update: మహారాష్ట్రలోని డాక్టర్ ఆత్మహత్య కేసు సూసైడ్ నోట్లో మరో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆమె చేతితో రాసిన కీలక సూసైడ్ నోట్ తో పాటు మరో నాలుగు పేజీల సూసైడ్ నోట్ కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రధానంగా పోలీసులు ఫేక్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని ఒత్తిడి చేయడంతో ఆమెకు వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయని అందులో రాసి ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 25, 2025, 08:54 AM IST

Satara Woman Doctor Suicide Update: మహారాష్ట్ర సతారా లేడీ డాక్టర్ సూసైడ్ కేసులో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు వస్తున్నాయి. ఆమె చేతిపై రాసిన సూసైట్‌ నోట్‌తోపాటు మరో నాలుగు పేజీల సూసైడ్ నోట్ ను కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రధానంగా ఆమె అత్యాచారానికి గురై ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంది. నిందితుడు ఎస్ఐ గోపాల్‌ ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడని ఆమె చేతిపై సూసైడ్ రాసిన విషయం తెలిసిందే. మొదటగా ఈ ఎస్ఐతో పాటు మరో ఇద్దరిపై పోలీసు కేసు నమోదు అయ్యింది. ఆమెపై అత్యాచారం.. ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం వంటి నేరాల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే విధుల నుండి కూడా సదరు ఎస్‌ఐను సస్పెండ్ చేశారు. మరో ఇద్దరి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. 

 అయితే ఆ నాలుగు పేజీల సూసైడ్ నోట్ ప్రకారం పోలీస్ కేసుల్లో నిందితులకు ఫేక్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని కూడా సదరు మహిళల డాక్టర్ పై ఒత్తిడి చేశారు. చాలామంది ఖైదీలను వైద్య పరీక్షలకు కూడా తీసుకురాలేదు. తాను ఒప్పుకోలేదని అందుకే తనను ఇలా వేధింపులకు గురి చేశారు. ఇలానే ఓ ఎంపీ ఆయన ఇద్దరు సహాయకులు కూడా బెదిరించారని ఆ సూసైడ్‌ నోట్‌లో పేర్కొంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. 

సూసైడ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం..
అయితే, మహిళా డాక్టర్ సూసైడ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తప్పుడు నివేదిక ఇవ్వాలని బలవంతం చేశారని వైద్యురాలి బంధువులు చెబుతున్నారు. ఆమె పోస్టుమార్టం నివేదికను పై పోలీసులు, రాజకీయ ఒత్తిడి కూడా జరుగుతోందని ఫిర్యాదు చేశారు. డాక్టర్ కు వరుసకు బంధువు కూడా డాక్టర్‌ అసలు విషయం బయట పెట్టాడు. దీనిపై పోలీసులు స్పందించాల్సి ఉంది. ఇక బాధితురాలు తన ఎడమ చేతిలో రాసిన సూసైడ్ నోట్లో మాత్రం ఎస్సై నాలుగు నెలలుగా నాలుగు సార్లు అత్యాచారం చేశాడని.. నిత్యం వేధింపులకు గురి చేస్తున్నందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆమె రాసి సూసైడ్ చేసుకుంది.

 ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్‌ఐ గోపాల్ పై సదరు మహిళా డాక్టర్‌ ఉన్నతాధికారులకు కూడా ఆమె ఫిర్యాదు చేసినా కానీ వారు పట్టించుకోలేదు. దీంతో అతడు వేధింపులు తారస్థాయికి చేరడంతో ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇక అధికారం అడ్డం పెట్టుకొని లేడీ డాక్టర్ పై తీవ్ర వేధింపులకు పాల్పడడంతో దానికి మరో ఇద్దరు కూడా తోడవడంతో ఆమె భరించలేక ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. ఒక మహిళా డాక్టర్‌ న్యాయంగా తన విధులు నిర్వహిస్తున్నా కూడా న్యాయం జరగలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఎలాంటి ఫలితం లేకపోయింది. ఫలితంగా ఒక మహిళ వైద్యురాలు తమ ప్రాణాలు తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

