Madurai Court Awards Death Penalty: కరోనా సమయంలో లాక్డౌన్ ఉండగా దుకాణం తెరచి ఉంచారని కిరాణ దుకాణం నిర్వహిస్తున్న తండ్రీ కొడుకులను పోలీస్ స్టేషన్లో వేధింపులకు గురిచేసి వారి మృతికి కారణమైన పోలీసులపై మధురై కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. లాకప్ డెత్ కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన మధురై న్యాయస్థానం అమాయకులైన ఇద్దరి ప్రాణం తీసిన పోలీసులకు మరణశిక్ష విధించింది. తండ్రీ కొడుకులను చిత్రహింసలకు గురిచేసిన వారికి ఉరిశిక్ష వేయడం సంచలనం సృష్టించింది.
తమిళనాడు మధురై అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు సోమవారం చారిత్రాత్మక తీర్పు వెలువరించింది. 2020లో తండ్రీకొడుకులైన జయరాజ్, బెన్నిక్స్ కస్టోడియల్ మరణానికి కారణమైన తొమ్మిది మంది పోలీసులకు మరణ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పునివ్వడం సంచలనం రేపుతోంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులుగా భావిస్తున్న ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీధర్, సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు రఘు గణేష్, బాలకృష్ణన్తోపాటు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు మురుగన్, సమిదురై, కానిస్టేబుళ్లు ముత్తుర, సెల్లాదురై, థామస్ ఫ్రాన్సిస్, వేలుముత్తుకు కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించింది. దాదాపు 6 ఏళ్ల పాటు విచారణ జరగ్గా.. ఈ కేసులో సీబీఐ కీలక సాక్ష్యాధారాలు, ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టులను కోర్టుకు సమర్పించింది. వాటిని పరిశీలించిన అనంతరం సమగ్ర విచారణ చేసిన ధర్మాసనం తీవ్రమైన శిక్ష విధించింది.ఈ కేసు 5 సంవత్సరాలుగా మధురై జిల్లా క్రిమినల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పెండింగ్లో ఉండగా.. జడ్జి ముత్తుకుమారన్ ఏప్రిల్ 9వ తేదీన శిక్ష వేస్తూ తీర్పునిచ్చారు.
కేసు చరిత్ర
కరోనా వైరస్ తీవ్రస్థాయిలో విజృంభిస్తుండగా.. 2020 జూన్ నెలలో లాక్డౌన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉంది. తమిళనాడులోని శాంతకుళంలో జయరాం, అతడి కుమారుడు బెన్నిక్స్ కిరాణ దుకాణం నిర్వహించేవారు. అయితే లాక్డౌన్ సమయంలో కిరాణ దుకాణం ఎందుకు తెరిచావని స్థానిక పోలీసులు తండ్రీ కొడుకులను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. స్టేషన్లో పోలీసు అధికారులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో తండ్రి ఎదుట కొడుకు బెన్నిక్స్ బట్టలు విప్పి అతడిపై దాడి చేశారు. అయితే వారికి ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేకుండా తీవ్రంగా దాడి చేసి హింసించారు. శాంతకుళంలో విచారణ నిమిత్తం పోలీసు అధికారులు తీసుకెళ్లిన తండ్రీకొడుకులైన జయరాజ్, బెన్నిక్స్ మరణం యావత్ తమిళనాడును కుదిపేసింది.
కోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు
ఉరిశిక్ష విధిస్తూ కోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'ఈ కేసు చాలా అరుదైనది. ప్రజలను రక్షించాల్సిన పోలీసులే ఇంతటి దారుణానికి ఒడిగట్టడం దారుణం. పోలీస్ స్టేషన్లో మరణించడం చాలా హేయమైనది. తండ్రీకొడుకులను నిర్దాక్షిణ్యంగా కొట్టడాన్ని క్రూరమైనదిగా పరిగణించాలి. పోలీసు అధికారులు తమ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం క్రూరమైనదిగా భావించాలి'
