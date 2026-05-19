SBI Apprentice Notification 2026 Out: ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజ సంస్థ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(SBI) భారీ శుభవార్తను అందించింది. బ్యాంకులో ఉద్యోగం మీ కల అయితే, 2026 మే 19 నుండి SBIలో అప్రెంటిస్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి ఏడాది పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. దీనికి సంబంధించి పరీక్ష కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆన్లైన్ విధానంలో మాత్రమే దరఖాస్తులు స్వీకరించబడతాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల వారీగా SBI అప్రెంటిస్షిప్ పోస్టుల భర్తీ జరగనుంది. SBI అప్రెంటిస్షిప్ 1961 చట్టం CRPD/APPR/2026-27/07 ఆధారంగా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు, ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్, ముంబై విడుదల చేసింది. SBI రిక్రూట్మెంట్కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా పరిశీలించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
SBI అప్రెంటిస్షిప్ కోసం అర్హతలు..
SBI అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ 2026కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా కాలేజీ నుండి డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. దరఖాస్తుదారుల వయసు 20 నుండి 28 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. SC, ST, BC కేటగిరీల వారికి వయో పరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. అర్హతలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్సైట్ sbi.co.in లో చూడవచ్చు.
అభ్యర్థుల ఎంపిక పద్ధతి...
SBI అప్రెంటిస్షిప్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 ఎంపిక విధానంలో భాగంగా ముందుగా రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇది స్థానిక భాషలో ఉంటుంది. ఆ తరువాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఫీజు విషయానికి వస్తే, జనరల్, OBC, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు రూ.300 చెల్లించాలి. SC, ST, పీడబ్ల్యూడి అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేదు. ఫీజును ఆన్లైన్ విధానంలోనే చెల్లించాలి.
SBI అప్రెంటిస్షిప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం 709 ఖాళీలు ఉండగా, తెలంగాణలో 491 పోస్టులు ఉన్నాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ లింక్ అప్లికేషన్లో ఉంది. దానిని ఓపెన్ చేసి 'Careers' ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ 'జాయిన్ SBI' కనిపిస్తుంది. 'కరెంట్ ఓపెనింగ్స్' ఎంపిక చేసుకుని, "Engagement of Apprentices in SBI under the Apprentices Act 1961" పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ "Apply Online" కనిపిస్తుంది. అప్పుడు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు "New Registration" అని క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ చేయాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంపిక చేసుకొని ఫోటోగ్రాఫ్, సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా మీ వివరాలు సరిచూసుకొని, కన్ఫామ్ చేసి ఫైనల్ సబ్మిట్ చేయాలి. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాది పాటు వివిధ SBI బ్రాంచ్లలో శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ సమయంలో వారికి నెలవారీ స్టైఫండ్గా రూ.15,000 లభిస్తాయి. అయితే, SBIలో శాశ్వత ఉద్యోగం వస్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు.
