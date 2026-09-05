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విద్యార్థులకు పండగే.. రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం, సెప్టెంబర్ 19 ఆఖరు తేదీ!  

దేశీయ దిగ్గజ సంస్థ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విద్యార్థులకు ఒక అద్భుతమైన శుభవార్త అందించింది. స్కూళ్లు, కాలేజీలు, IIT, మెడికల్ విద్యార్థులకు SBI స్కాలర్‌షిప్‌లను అందజేస్తోంది. ఈ స్కాలర్‌షిప్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ 'SBI ప్లాటినం జూబ్లీ ఆశా స్కాలర్‌షిప్ 2026-27' పేరుతో జరుగుతోంది. దీని ద్వారా రూ.15 లక్షల వరకు ఎలా పొందవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:03 AM IST
విద్యార్థులకు పండగే.. రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం, సెప్టెంబర్ 19 ఆఖరు తేదీ!  
Image Credit: SBI Scholarship 2026-27:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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విద్యార్థులకు పండగే.. రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం, సెప్టెంబర్ 19 ఆఖరు తేదీ!  
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