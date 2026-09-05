/విద్యార్థులకు పండగే.. రూ.15 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం, సెప్టెంబర్ 19 ఆఖరు తేదీ!  

SBI Scholarship 2026-27: అర్హత ఉన్న విద్యార్థులందరికీ, ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన పిల్లలు ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా చదువుకోవాలనే లక్ష్యంతో SBI ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ.15,000 నుండి రూ.15 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్ అందజేస్తారు. ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఉచితం. ఆన్లైన్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. దేశీయ విద్యార్థులే కాకుండా విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే వారికి కూడా ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.sbiashascholarship.co.in/ ను సందర్శించి, గడువు ముగిసేలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను సెప్టెంబర్ 19, 2026 వరకు పొడిగించారు.
ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఎవరికి ఎంత లభిస్తుంది?..
SBI ఆశా స్కాలర్షిప్ వివిధ విద్యా స్థాయిల విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉంది..
9వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి చదివే వారికి: ప్రతి ఏడాది రూ.15,000.
డిగ్రీ విద్యార్థులకు: రూ.75,000.
పీజీ విద్యార్థులకు: రూ.1.5 లక్షలు.
MBBS విద్యార్థులకు: రూ.2 లక్షలు.
IITలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న వారికి: రూ.2 లక్షలు.
MBA లేదా PGDM చదువుతున్న వారికి: రూ.5 లక్షలు.
విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న వారికి: ఏడాదికి రూ.15 లక్షలు.
SBI స్కాలర్షిప్కు అర్హతలు ఏమిటి?..
ఈ స్కాలర్షిప్ పొందడానికి విద్యార్థులు నిర్ణీత అర్హతలు కలిగి ఉండాలి. వారి కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది.
9 నుండి 12 తరగతి విద్యార్థులు: కనీసం 75 శాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి. SC/ST విద్యార్థులకు 65 శాతం మార్కులు ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే PwBD విద్యార్థులకు 60 శాతం మార్కులు ఉండాలి. వీరి కుటుంబ ఆదాయం ఏడాదికి రూ.3 లక్షలకు మించకూడదు.
డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు: కుటుంబ ఆదాయం ఏడాదికి రూ.6 లక్షల లోపు ఉండాలి. వీరు NIRF ర్యాంకింగ్లో టాప్ 300 లో ఉన్న కాలేజీలు లేదా సంస్థల్లో చదువుతూ, మంచి గ్రేడ్లు కలిగి ఉండాలి.
MBBS విద్యార్థులు: AIIMS లేదా NIRF టాప్ 50 మెడికల్ కాలేజీలలో చదువుతూ, NEET కౌన్సెల్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు: IITలలో చదువుతున్న వారు కావాలి, దీనికి పాటు JEE అడ్వాన్స్డ్ స్కోర్ కార్డ్ తప్పనిసరి. అలాగే IIIT విద్యార్థులు కూడా అర్హులు, వీరికి CAT స్టోర్ కార్డు కూడా ఉండాలి.
విదేశీ విద్యార్థులు: విదేశీ యూనివర్సిటీల నుండి అడ్మిషన్ ఆఫర్ లెటర్ కలిగి ఉండాలి. కుటుంబ ఆదాయం రూ.6 లక్షల లోపు ఉండాలి. వీరికి GRE, GMAT, MCAT లేదా LNAT, LSAT వంటి పరీక్షల స్కోర్ కార్డ్ తప్పనిసరి.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
SBI అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే, ముందుగా SBI స్కాలర్షిప్ పోర్టల్లో మీ అకౌంట్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అనంతరం, మీరు అర్హత కలిగిన స్కాలర్షిప్ కేటగిరీని ఎంచుకుని, మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. దరఖాస్తు సమయంలో గత విద్యా సంవత్సరం మార్క్ షీట్లు, గుర్తింపు కార్డు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, బ్యాంక్ పాస్బుక్ వివరాలు, అడ్మిషన్ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్, స్కోర్ కార్డ్లను సమర్పించడం తప్పనిసరి.
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