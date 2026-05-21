/Bank Holidays: ఎల్లుండి నుంచి వరుసగా 4 రోజులు బ్యాంకులు బంద్.. ఎందుకంటే?

SBI Bank Holiday Alert: దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాదారులకు ఒక ముఖ్య గమనిక.. ఎల్లుండి నుంచి వరుసగా నాలుగు రోజులపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఎస్బిఐ బ్యాంకింగ్ సేవలు నిలిచిపోబోతున్నాయి. సాధారణ సెలవులతో పాటు బ్యాంకు ఉద్యోగ సంఘాలు సమ్మెకు పిలుపునివ్వడం, ఆ వెంటనే పండగ సెలవు కూడా రావడంతో వరుసగా ఐదు రోజులపాటు బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నగదు డిపాజిట్లతో పాటు చెక్కుల క్లియరెన్స్, నగదు ను తీసుకోవడం వంటి అత్యవసర పనులు ఉన్నవారు గురు శుక్రవారాల్లోనే తమ పనులను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు..
ఈనెల 23వ తేదీ నాలుగో శనివారం కావడంతో పాటు ఆ మరుసటి రోజు నాలుగున ఆదివారం కావడంతో బ్యాంకులకు యధావిధిగా సెలవులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత రానున్న 25 తో పాటు 26 తేదీల్లో ఎస్బిఐ బ్యాంకు ఉద్యోగులు తమ పలు దీర్ఘకాలిక డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు పిలుపునిచ్చారు. యాజమాన్యం అనుసరిస్తున్న కొన్ని విధానాలకు నిరసనగా ఈ సమ్మె జరుగుతుండడంతో.. ఈ రెండు రోజులు కూడా బ్యాంకింగ్ సేవలు పూర్తిగా స్తంభించిపోనున్నాయి. ఇక ఆ వెంటనే 27 లేదా 28వ తేదీ బక్రీద్ పండగ ప్రభుత్వ సెలవు ఉండడంతో మొత్తం మీద ఐదు రోజులపాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకులు బంద్ ఉండబోతున్నాయి..
శాఖల ద్వారా జరిగే ప్రత్యక్ష లావాదేవీలు నిలిచిపోయినప్పటికీ.. ఖాతాదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని బ్యాంకు వర్గాలు తెలిపాయి.. సమ్మెతో పాటు సెలవు దినాల్లో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యధాతధంగా కొనసాగుతాయి. అంతేకాకుండా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ తో పాటు మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్, యూపీఐ లావాదేవీలు ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాయని ఎస్బిఐ స్పష్టం చేసింది..
అయితే, వరుస సెలవుల కారణంగా నగరాల్లోని ఏటీఎంలో నగదుకు కొంత కొరత ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నందున ఖాతాదారులు ముందస్తుగా అవసరమైన నగదును సమకూర్చుకోవడం ఉత్తమమని బ్యాంకింగ్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. లోన్ ప్రాసెసింగ్తో పాటు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ల జారీ వంటి పనులకు ఈ ఐదు రోజులు వేచి చూడక తప్పదు. అంతేకాకుండా ఇతర బ్యాంకింగ్ సేవల కోసం కూడా తప్పకుండా కొన్ని రోజులపాటు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎస్బిఐ బ్యాంక్ తో పాటు ఇతర బ్యాంకులకు కూడా ఇదేవిధంగా బంద్ ఫాలో అవ్వబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
