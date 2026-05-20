/Bank Strike 2026: బ్యాంకు కస్టమర్లకు విజ్ఞప్తి..వరుసగా 4 రోజులు ఆ బ్యాంకు బంద్..ఈ పనులుంటే వెంటనే పూర్తి చేసుకోండి!

SBI Bank Strike 2026: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఖాతాదారులకు ముఖ్య గమనిక. ఈ నెల (మే) చివరి వారంలో వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సంఘం రెండు రోజుల సమ్మెకు పిలుపునివ్వడం, దానికి ముందు వీకెండ్ సెలవులు రావడమే ఇందుకు కారణం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు 50 కోట్ల మంది ఎస్బీఐ వినియోగదారులు ఈ విషయాన్ని గమనించి తమ అత్యవసర బ్యాంకు పనులను ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
వరుస సెలవుల షెడ్యూల్ ఎలా?
మే 23 (నాలుగో శనివారం): బ్యాంకులకు అధికారిక సెలవు.
మే 24 (ఆదివారం): జనరల్ హాలిడే.
మే 25 (సోమవారం): ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమ్మె.
మే 26 (మంగళవారం): ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సమ్మె.
ఈ క్రమంలో మే 23 నుండి మే 26 వరకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు ఎస్బీఐ బ్రాంచ్లు మూతపడనున్నాయి.
ప్రభావితమయ్యే సేవలు ఇవే..
బ్యాంకు శాఖలు పూర్తి స్థాయిలో మూతపడటం వల్ల కింది సేవలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగవచ్చు. కౌంటర్లలో నగదు డిపాజిట్లు, విత్డ్రాయల్స్, చెక్కుల క్లియరెన్స్ ప్రక్రియ, బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ల (DD) జారీతో పాటు లోన్లకు సంబంధించిన భౌతిక పత్రాల పరిశీలన, ఇతర ప్రాసెసింగ్ పనులు నిలిపోనున్నాయి.
ఈ నాలుగు రోజులు బ్యాంకు బ్రాంచ్లు పనిచేయకపోయినప్పటికీ.. ఏటీఎంలు (ATMs), ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ (UPI) వంటి డిజిటల్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే, బ్యాకెండ్ సిబ్బంది లేకపోవడం వల్ల కొన్ని రకాల ఆన్లైన్ లావాదేవీల ప్రాసెసింగ్లో స్వల్ప జాప్యం జరగొచ్చు.
ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఏమిటి?
సిబ్బంది కొరత, పెన్షన్లు, నియామకాలతో పాటు మొత్తం 16 డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల సంఘం ఈ సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటిని ఇప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నాం.
సిబ్బంది నియామకాలు: ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాలు, సహాయక సిబ్బంది, సెక్యూరిటీ గార్డుల నియామకాలను తక్షణమే పెంచడం.
వేతన వ్యత్యాసాలు: ఉద్యోగుల మధ్య ఉన్న వేతన వ్యత్యాసాలను తొలగించి, మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు కల్పించడం.
పెన్షన్ నిబంధనల మార్పు: నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) కింద మెరుగైన ప్రయోజనాలు అందించడం, పెన్షన్ లెక్కింపు పద్ధతులను మార్చడం.
5 వర్కింగ్ డేస్ డిమాండ్!
ఇవి కేవలం ఎస్బీఐ ఉద్యోగుల డిమాండ్లు అయినప్పటికీ.. బ్యాంకింగ్ రంగం మొత్తంలో "వారానికి 5 రోజుల పని దినాల" (5-Day Week) విధానాన్ని తీసుకురావాలనే డిమాండ్ మరింత బలంగా వినిపిస్తోంది. ఆర్బీఐ, స్టాక్ మార్కెట్, కమోడిటీ మార్కెట్లతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలన్నీ శని, ఆదివారాలు పూర్తిగా మూతపడుతుంటే.. బ్యాంకులకు మాత్రం నెలకు రెండు శనివారాలు ఎందుకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి.
