  
  • Bank Strike 2026: బ్యాంకులకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..ఈ పనులు వెంటనే పూర్తి చేసుకోండి!

Bank Strike 2026: బ్యాంకులకు వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..ఈ పనులు వెంటనే పూర్తి చేసుకోండి!

SBI Bank Strike 2026 Update: భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సమ్మెకు పిలుపునిచ్చింది. మే 25, 26 తేదీల్లో సమ్మె చేయనున్నట్లు ప్రకటిచింది. అయితే మే 23 నాలుగో శనివారం.. మే 24న ఆదివారం కావడం వల్ల ఆ రెండు రోజులు కూడా బ్యాంకులు మూతపడనున్నాయి. ఈ క్రమంలో మే 23 నుంచి మే 26 వరకు వరుసగా నాలుగు రోజులు బ్యాంకులు క్లోజ్ కానున్నాయి.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 6, 2026, 12:00 PM IST

ఈ క్రమంలో దేశంలోనే 50 కోట్ల మందికి పైగా వినియోగదారులు ఆయా నాలుగు రోజుల పాటు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఎస్బీఐ బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘం సిబ్బంది కొరత, పెన్షన్లు, నియామకాలు, సేవా నిబంధనలకు సంబంధించి 16 డిమాండ్లను ముందుకు తెచ్చింది. అందువల్ల, ఈ నెల చివరి వారంలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేవలకు అంతరాయం కలగవచ్చు. 

బ్రాంచ్ సంబంధిత లావాదేవీల విషయంలో వినియోగదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. అయితే, ఏటీఎంలతో పాటు బ్యాంకుకు సంబంధించిన  అన్ని డిజిటల్ సేవలు పనిచేస్తాయని భావిస్తున్నారు. నగదు డిపాజిట్లు, విత్‌డ్రా, రుణాలకు సంబంధించిన బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్‌ల జారీ, భౌతిక పత్రాల పని వంటి సేవలు ప్రభావితం కావచ్చు.

ఎస్‌బిఐలోని ఉద్యోగుల సంఘం మొత్తం 16 డిమాండ్లను బహిర్గతం చేసింది. వాటిలో సహాయక సిబ్బంది నియామకాలను పెంచడం, భద్రతా సిబ్బంది సంఖ్యను పెంచడం, వేతన వ్యత్యాసాలను తొలగించడం వంటి సమస్యలను వారు ప్రస్తావించారు. ఉద్యోగులకు వైద్య ప్రయోజనాలు, మొత్తం పని పరిస్థితులను మెరుగుపరచాలని కూడా వారు డిమాండ్లలో ప్రధానంగా కోరుతున్నారు.

పెన్షన్‌కు సంబంధించిన నిబంధనలలో మార్పులు చేయాలని కూడా ఎస్బీఐ ఉద్యోగలు సంఘం డిమాండ్ చేస్తోంది. NPS (జాతీయ పింఛను వ్యవస్థ) కింద మరింత సౌలభ్యం, మెరుగైన ప్రయోజనాలు కల్పించాలని వారు కోరారు. మెరుగైన కెరీర్ పురోగతి అవకాశాలు, పెన్షన్ లెక్కింపు పద్ధతులలో మార్పుల అవసరాన్ని వారు తెలియజేశారు. ఎంట్రీ-లెవల్ ఉద్యోగాల నియామకాలలో తగ్గుదలపై కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఒకవేళ సమ్మె జరిగితే, బ్యాంక్ శాఖలు అందించే సేవల్లో వినియోగదారులు అంతరాయాలను ఎదుర్కోవచ్చు. నగదు లావాదేవీలు, చెక్ క్లియరెన్స్‌లు, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ జారీ చేయడం వంటి ఇతర బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితం కావచ్చు.

రుణాలకు సంబంధించిన పత్రాల పని కూడా ప్రభావితం కావచ్చు. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఛానెళ్లు యథావిధిగా పనిచేయాల్సి ఉంది. అయితే, బ్యాకెండ్ ప్రాసెసింగ్‌లో మందకొడితనం కారణంగా కొన్ని లావాదేవీలలో జాప్యం జరగవచ్చు. అందువల్ల, అత్యవసరమైన బ్యాంకింగ్ పనులను ముందుగానే పూర్తి చేసుకోవాలని వినియోగదారులకు సూచిస్తున్నారు. 

ఇవి SBI ఉద్యోగుల డిమాండ్లు అయినప్పటికీ, ఐదు రోజుల పని విధానానికి మారాలనే అత్యవసర డిమాండ్ బ్యాంకు ఉద్యోగులందరి నుండి కూడా బలంగా వినిపిస్తోంది. స్టాక్ మార్కెట్, RBI, కమోడిటీ మార్కెట్, అలాగే రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల వంటి ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిన మిగిలిన విభాగాలు శని, ఆదివారాల్లో మూతపడనుండగా.. మిగిలిన మొదటి, మూడో శనివారాల్లో బ్యాంకులు మాత్రం ఎందుకు తెరిచి ఉండాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

