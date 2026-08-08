SBI Clerk Notification 2026 Out: బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని ఆశించే నిరుద్యోగులకు ఇది ఒక భారీ శుభవార్త. దేశంలోని అతిపెద్ద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, 1538 జూనియర్ అసోసియేట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ అండ్ సేల్స్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. ఈ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఆగస్టు 7 నుండి 27 వరకు జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు SBI కెరీర్ పోర్టల్ ద్వారా అధికారికంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కేంద్ర, రాష్ట్ర, యూనియన్ టెరిటరీల అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్ను క్షుణ్ణంగా చదివి, నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఎంపిక విధానం..
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక విధానంలో భాగంగా మొదట ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ తర్వాత లోకల్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్ 2026లో నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో ఉత్తీర్ణులైన వారు అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలలో జరిగే మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.
ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వివరాలు..
ఎస్బీఐ క్లర్క్ 2026 ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో జరుగుతుంది. ఒక గంట సమయం ఉంటుంది. ఇందులో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ, రీజనింగ్ ఎబిలిటీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇందులో నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది, ఒక తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కోత విధిస్తారు.
మెయిన్ ఎగ్జామ్..
మెయిన్ ఎగ్జామ్ విషయానికి వస్తే, జనరల్ అవేర్నెస్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ, కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇందులో అభ్యర్థులు కనిష్ట మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులు సెక్షన్ల వారీగా కాకుండా ఓవరాల్గా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి 10వ లేదా 12వ తరగతి ఆధారంగా లోకల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో రీడింగ్, రైటింగ్, స్పీకింగ్ కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ను పరీక్షిస్తుంది.
ఎస్బీఐ క్లర్క్ 2026 అర్హతలు..
ఎస్బీఐ క్లర్క్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కనీసం 20 ఏళ్ల వయస్సు ఉండాలి. గరిష్ట వయస్సు 28 ఏళ్లు మించకూడదు. ఎస్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ వర్గాలకు వయస్సు సడలింపు ఉంటుంది.
ఎస్బీఐ క్లర్కు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
అభ్యర్థులు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కెరీర్ https://sbi.bank.in వెబ్సైట్ను సందర్శించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా చదివిన తర్వాత ఫారమ్ను నింపి, డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు సమయంలో అభ్యర్థులు తమ ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
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