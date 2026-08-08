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స్టేట్ బ్యాంక్‌లో భారీగా జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు.. పరీక్ష విధానం! పూర్తి వివరాలు!

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) క్లర్క్ జూనియర్ అసోసియేట్ 2026 నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా జూనియర్ అసోసియేట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ అండ్ సేల్స్ విభాగంలో 1538 పోస్టుల భర్తీకి ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. దీనికి కావాల్సిన అర్హతలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 08, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:49 AM IST
స్టేట్ బ్యాంక్‌లో భారీగా జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టులు.. పరీక్ష విధానం! పూర్తి వివరాలు!
Image Credit: SBI Clerk Notification 2026 Out

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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