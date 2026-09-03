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SBI PO మెయిన్స్ హాల్ టికెట్లు వచ్చేశాయి.. వెంటనే ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో చూడండి!

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ మెయిన్స్ పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, తమ షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన పరీక్షల ఫలితాలను చెక్‌ చేసి, ఈ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డును సులభంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:40 PM IST
SBI PO మెయిన్స్ హాల్ టికెట్లు వచ్చేశాయి.. వెంటనే ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో చూడండి!
Image Credit: SBI PO Mains Admit Card 2026 Released:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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SBI PO మెయిన్స్ హాల్ టికెట్లు వచ్చేశాయి.. వెంటనే ఎలా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలో చూడండి!
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