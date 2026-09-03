SBI PO Mains Admit Card 2026 Released: స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సెప్టెంబర్ 2న ఎస్బీఐ ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారు మెయిన్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/web/careers లోకి వెళ్లి తమ లాగిన్ వివరాలైన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అడ్మిట్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఎస్బీఐ పీవో మెయిన్స్ పరీక్షను సెప్టెంబర్ 12న నిర్వహిస్తారు. ప్రిలిమినరీ స్టేజ్లో ఉత్తీర్ణులైన వారు తప్పనిసరిగా ముందుగా తమ కాల్ లెటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఎగ్జామ్ హెల్ప్లైన్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. ఎస్బీఐ పీవో రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా మొత్తం 1500 ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. పరీక్షకు వెళ్లేటప్పుడు ఫోటో, ఐడి ప్రూఫ్ తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకెళ్లాలి.
ఎస్బీఐ పీవో మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డు..
ఎస్బీఐ పీవో మెయిన్స్ పరీక్ష సెప్టెంబర్ 12న నిర్వహించనున్నారు. అభ్యర్థులు పరీక్షకు వెళ్లేముందు కొన్ని ముఖ్యమైన గైడ్లైన్స్ను పాటించాలి, లేకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ముందుగా అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్ను ప్రింట్ తీసుకుని వెళ్లాలి. డిజిటల్ సాఫ్ట్ కాపీని అనుమతించరు. ఇందులో అభ్యర్థి ఫోటో, సంతకం స్పష్టంగా ఉండాలి.
పరీక్షా కేంద్రానికి నిర్ణీత సమయం కంటే అరగంట ముందుగానే చేరుకోవాలి. ఆలస్యంగా వచ్చిన వారిని అనుమతించరు. హాల్ టికెట్తో పాటు ఒక వ్యాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అడ్మిట్ కార్డు, గుర్తింపు కార్డు ఉన్న అభ్యర్థులనే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతిస్తారు. గుర్తింపు కోసం అభ్యర్థులు ఓటర్ ఐడి, పాన్ కార్డ్, బ్యాంక్ పాస్బుక్, ఆధార్ కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేదా రేషన్ కార్డ్ వంటి వాటిలో ఏదైనా ఒక వాలిడ్ ఐడి ప్రూఫ్ను వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఎస్బీఐ పీవో మెయిన్స్ అడ్మిట్ కార్డు సెప్టెంబర్ 12 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది, కావున అభ్యర్థులు వీలైనంత త్వరగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి