SBI: SBI ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల.. ఈ డైరెక్ట్ లింక్ ద్వారా చెక్‌ చేసుకోండి..

SBI PO Prelims Result Out 2025: ఎస్బీఐ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ప్రిలిమినరీ పరీక్షలు రాసిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన sbi.co.in లో సులభంగా ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ హోమ్ పేజీలో 'కెరియర్స్ ఆప్షన్స్' సెలెక్ట్ చేసి 'రిక్రూట్మెంట్ రిజల్ట్స్' ఎంపిక చేసుకోవాలి. 'రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనరీ ఆఫీసర్ 2025 -2026' కనిపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి 'మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై క్యాండిడేట్స్' లో మీ రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ప్రిలిమినరీ రిజల్ట్ తెలుసుకోవచ్చు. అకాడమీ రోల్ నెంబర్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది సబ్మిట్ చేయగానే రిజల్ట్ మీ ముందు కనిపిస్తాయి.
ఇక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా 600 ఖాళీలకుగాను ఈ పరీక్ష నిర్వహించింది. అందులో 500 రెగ్యులర్ అభ్యర్థులు 41 బ్యాక్ లాగ్ వేకెన్సీలు ఇక ఎస్సి -75, అందులో 5 బ్యాక్లాగ్, రిజర్వ్డ్ 37 బ్యాక్ లాక్ 36 ఇలా మొత్తంగా 600 పోస్టులకు పరీక్ష నిర్వహించింది.
ఎస్బీఐ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష పాసైన అభ్యర్థులకు వెంటనే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా నిర్వహిస్తారు. మొత్తం మూడు దశల్లో ఈ టెస్ట్ ఉంటుంది. ముందుగా ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇక ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ గంట పాటు నిర్వహించారు. ఇందులో 100 మార్కుల ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కో క్వశ్చన్ కు ఒక్కో మార్కు లభిస్తుంది. ఇందులో ఇంగ్లీష్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
ఇక మెయిన్ పరీక్షలో కూడా రీజనింగ్, కంప్యూటర్ ఆప్టిట్యూడ్, డేటా అనాలసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటేషన్, జనరల్ అవేర్నెస్ ,బ్యాంకింగ్ నాలేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ 3 గంటల పాటు నిర్వహిస్తారు. మొత్తంగా 200 మార్కులు 170 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇక ఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ తో పాటు డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి ఇదొక టెస్ట్ సిచువేషన్, ప్రిసైజ్ రైటింగ్ 30 నిమిషాల పాటు నిర్వహిస్తారు. దీనికి పూర్తిగా 50 మార్కులు ఉంటాయి.
ఇక మూడవ దశలో సైకో మెట్రిక్ టెస్ట్ పర్సనాలిటీ ప్రొఫైలింగ్ ఉంటుంది. దీనికి గ్రూప్ 20 మార్పులు, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూకు 30 మార్కులు మొత్తంగా 50 మార్కులు. మూడో దశలలో అర్హత సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నిటిలో ఎంపికైన టాప్ లిస్టు అభ్యర్థులకు సులభంగా బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టేయవచ్చు.
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.