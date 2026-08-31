SBI PO Prelims Result 2026 Out: దేశ ప్రముఖ బ్యాంక్ అయిన ఎస్బీఐ పీఓ పరీక్షలను ఆగస్టు ఒకటి, రెండు తేదీల్లో నిర్వహించింది. ఆ పరీక్షల ఫలితాలను ఎస్బీఐ పీఓ అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/లో విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ క్రమ సంఖ్యను బట్టి పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో లేదో వెంటనే తనిఖీ చేసుకోవాలి. దేశవ్యాప్తంగా 1500 ఎస్బీఐ పిఓ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం ఈ పరీక్షలు జరిగాయి. ఇందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ పిఓ మెయిన్ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమ్స్ వివరాలు..
ఎస్బీఐ పిఓ మొత్తం 1500 పోస్టుల కోసం ఆగస్టు ఒకటి, రెండు తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించింది. ఫలితాలను పీడీఎఫ్ ద్వారా క్రమ సంఖ్య ఆధారంగా చూడవచ్చు. ఇందులో అర్హత పొందిన వారు ఎస్బిఐ పిఓ మెయిన్స్ పరీక్షకు హాజరు కావాలి. వివిధ షిఫ్టుల్లో జరిగిన ఈ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటీ అంశాలపై ప్రశ్నలు అడిగారు.
ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేసే విధానం:
ముందుగా ఎస్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ https://sbi.bank.in/ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ కెరియర్ సెక్షన్లో 'రిక్రూట్మెంట్ కరెంట్ ఓపెనింగ్స్' క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది. అందులో ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ లింక్పై క్లిక్ చేస్తే పీడీఎఫ్ కనిపిస్తుంది. మీ క్రమ సంఖ్య ఆధారంగా మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారో లేదో చెక్ చేసుకుని, పిడిఎఫ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తదుపరి వివరాల కోసం వెబ్సైట్ను ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ ఉండాలి.
ఎస్బీఐ పిఓ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ను జూన్ 15వ తేదీన అధికారికంగా విడుదల చేశారు. దీనికి వయసు పరిమితి 21 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలని నిర్ణయించారు. ఎస్బీఐ ప్రతి సంవత్సరం ఈ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేస్తూనే ఉంటుంది. ముందుగా ప్రిలిమినరీ పరీక్ష, ఆ తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్ష మరియు ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్బీఐలో ఎంపికైతే ప్రారంభంలో రూ.48,480 బేసిక్ పే పొందవచ్చు.
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