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SBI PO ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదల.. మీ రోల్ నంబర్ షార్ట్‌లిస్ట్‌లో ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షల ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు వీటిని అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://sbi.bank.in/ లో చూసుకోవచ్చు. ఆగస్టు ఒకటి, రెండు తేదీల్లో నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల్లో క్వాలిఫై అయిన వారు తదుపరి దశకు వెళ్తారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 31, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:22 AM IST
SBI PO ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదల.. మీ రోల్ నంబర్ షార్ట్‌లిస్ట్‌లో ఉందో లేదో ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Image Credit: SBI PO Prelims Result 2026 Out

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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