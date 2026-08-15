/స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం.. పాఠశాల స్లాబ్ కూలి విద్యార్థి మృతి..!!

School Balcony Collapse: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని సంభాల్ జిల్లా అస్మోలి పరిధిలో ఘోరం జరిగింది. ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమాలను వీక్షించేందుకు ఎక్కువ సంఖ్యలో విద్యార్థులు భవనం వరండా స్లాబ్ పై నిలబడ్డారు. బరువు ఎక్కువ అవ్వడంతో ఆ స్లాబ్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక చిన్నారి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్లాబ్ కూలిపోవడంతో పాఠశాల ప్రాంగణంలో ఒక్కసారిగా తీవ్ర భయాందోళనలు.. తోపులాట నెలకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను చేపట్టారు. గాయపడిన పిల్లలను తక్షణ చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని హాస్పిటల్ కు తరలించారు. పాఠశాల భవన నిర్మాణం.. భద్రతా ప్రమాణాలపై పోలీసులు విచారణను చేపట్టారు.
ఫతేపూర్ గ్రామానికి చెందిన మహమ్మద్ నయీమ్ ఒక రైతు. అతనికి ముగ్గురు పిల్లలు.. ఫాతిమా, ఉమామా అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు, నిజాముద్దీన్ (8) అనే ఒక కుమారుడు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రకారం, నిజాముద్దీన్ లిటిల్ చిల్డ్రన్ పబ్లిక్ స్కూల్లో మూడవ తరగతి చదువుతున్నాడు. శనివారం, అతను తన బంధువుల పాఠశాలలో జరిగే ఒక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు పాఠశాల నుండి బయలుదేరాడు. అతను ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. మా కుటుంబంలోని పిల్లలు జెండాలు పట్టుకుని ఇంటి నుండి బయలుదేరారు. కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పుడు, కొంతమంది పిల్లలు బాల్కనీలో నిలబడి ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా, బాల్కనీ కూలిపోయింది. ఆ కూలిపోవడంతో నిజాముద్దీన్తో పాటు మరికొంతమంది పిల్లలు శిథిలాల కింద కూరుకుపోయారు.
వెంటనే శిథిలాలను తొలగించి పిల్లలను బయటకు తీశారు. నిజాముద్దీన్ (8), సైఫ్ అలీ (11), షైదానా (10) గాయపడ్డారు. వారందరినీ వెంటనే సెంట్రల్ హెల్త్ సెంటర్ (సిహెచ్సి)కి తరలించారు. అక్కడి వైద్యులు నిజాముద్దీన్ మరణించినట్లు ప్రకటించారు. సైఫ్ అలీ, షైదానా చికిత్స పొందుతున్నారు.
సంఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే, యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. ఎస్డిఎం వికాస్ చంద్ర, అస్మోలి సిఓ అమన్ సింగ్, పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జ్ సుధీర్ పన్వార్ వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అనంతరం డిఎం అంకిత్ ఖండేల్వాల్ మరియు ఎస్పి కృష్ణ కుమార్ బిష్ణోయ్ పోలీస్ లైన్స్లో జరుగుతున్న ఒక కార్యక్రమాన్ని విడిచిపెట్టి సంఘటనా స్థలానికి వచ్చారు. బిఎస్ఏ అల్కా శర్మ కూడా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
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