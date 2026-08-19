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స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో 'బుర్ఖా డాన్స్' .. వివాదంలో స్కూల్ యాజమాన్యం..!!

School Burqa Dance Controversy:  బుర్ఖా డ్యాన్స్ వీడియో ఓ పాఠశాల కొంపముంచింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సెలబ్రేషన్స్ కు సంబంధించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఆ పాఠశాలపై విచారణకు ఆదేశించిన విద్యాశాఖ అధికారులు చివరకు ఆ పాఠశాలను సీజ్ చేశారు. అసలు ఏం జరిగిందంటే..?

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:17 PM IST
స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో 'బుర్ఖా డాన్స్' .. వివాదంలో స్కూల్ యాజమాన్యం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో 'బుర్ఖా డాన్స్' .. వివాదంలో స్కూల్ యాజమాన్యం..!!
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