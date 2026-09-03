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అడ్డంకులను దాటుకుంటూ..ఒంటికాలుతో అక్షరం వైపు... వైరల్ అవుతున్న రాగిణి స్ఫూర్తి గాథ..!!

One-Legged Schoolgirl: ఒంటి కాలుతో నడక..ఎన్నో అడ్డంకులు..అవన్నీ దాటుకుంటూ ఆ చిన్నారి అక్షరం వైపు పయనిస్తోంది. 7ఏండ్ల రాగిణి వీపుపై బ్యాగ్ తో ఒంటికాలుతో కుంటుకుంటూ.. స్కూల్ కు వెళ్తున్న ద్రుశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బల్లియాకు చెందిన ఈ బాలిక 6 నెలల వయసులో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో ఒక కాలును కోల్పోయింది. అయినప్పటికీ చదువుకోవాలన్న ఆశ ఆ బాలిక పాఠశాల వైపు కుంటుకుంటూ వెళ్లేలా చేస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న రాగిణి స్పూర్తి గాథ తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:10 AM IST
అడ్డంకులను దాటుకుంటూ..ఒంటికాలుతో అక్షరం వైపు... వైరల్ అవుతున్న రాగిణి స్ఫూర్తి గాథ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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అడ్డంకులను దాటుకుంటూ అక్షరం వైపు... వైరల్ అవుతున్న రాగిణి స్ఫూర్తి గాథ..!!
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