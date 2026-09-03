/అడ్డంకులను దాటుకుంటూ..ఒంటికాలుతో అక్షరం వైపు... వైరల్ అవుతున్న రాగిణి స్ఫూర్తి గాథ..!!

One-Legged Schoolgirl: విధి ఆ చిన్నారిపై పగబట్టినా.. ఆ చిన్నారిలోని చదువుకోవాలనే పట్టుదలను మాత్రం అణచలేకపోయింది. 6 నెలల పసివయస్సులోనే ప్రమాదవశాత్తు ఒక కాలును కోల్పోయిన 7 ఏండ్ల రాగిణి.. తన లోపాన్ని చూసి కుంగిపోలేదు. 7ఏండ్ల రాగిణి వీపుపై బ్యాగ్ తో ఒంటికాలుతో కుంటుకుంటూ.. స్కూల్ కు వెళ్తున్న ద్రుశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని బల్లియాకు చెందిన ఈ బాలిక 6 నెలల వయసులో ఉన్నప్పుడు జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో ఒక కాలును కోల్పోయింది. పేదవారైన తల్లిదండ్రులు తమ శక్తి కొద్దీ ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగి చికిత్స చేయించారు. అయినా ఆమె కాలు నయం కాలేదు. ఇంటి ముందు నుంచి పాఠశాలలకు పిల్లలు వెళ్లడాన్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన రాగిణి తాను కూడా పాఠశాలకు వెళ్తానని పట్టుబట్టింది. దీంతో రాగిణి ఆమె తల్లిదండ్రులు పాఠశాలలో చేర్పించారు.
అయితే రోజువారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చే తల్లిదండ్రులకు రాగిణిని రోజూ స్కూల్ కు తీసుకెళ్లడం కుదరదు. ఉదయం 9 గంటలలోపే కూలీ పనులకు వెళ్లిపోతారు. అయితే రాగిణి ఇంటి నుంచి 400 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాఠశాలకు ఒంటికాలుతో కుంటుకుంటూ కాళ్లు నొప్పులు పుడితే మధ్య ఆగుతూ.. చివరికి పాఠశాలకు చేరుకుంటుంది. ఎంత కష్టమైనా సరే స్కూల్ వెళ్తానని.. బడి మానేయడం మాత్రం కుదరదని రాగిణి చెబుతోంది. అయితే డిస్ట్రిక్ మెజిస్ట్రేట్ తనకొక మూడు చక్రాల సైకిల్ అందించినట్లయితే.. ఎంతో సంతోషిస్తానని చెబుతోంది ఆ చిన్నారి. రాగిణి కథనాన్ని సోషల్ మీడియాలో, మీడియాలో చూసిన ఆప్ రాజ్యసభ ఎంపి సంజయ్ సింగ్ స్పందించారు. ఆప్ స్థానిక నేతలను ఆమె ఇంటికి పంపించారు. రాగిణి కుటుంబానికి రూ. 26,500 ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించారు. అంతేకాదు రాగిణి కి ఒక మూడు చక్రాల సైకిల్ ను అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపి సంజయ్ సింగ్ ఆ బాలికతోపాటు ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో వీడియో కాల్లో మాట్లాడారు. ఆ కుటుంబానికి అవసరమైన సహాయం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
Ragini, 7, lost her left leg in an accident when she was barely 6-month-old. She limps to the government school in UP's Ballia. All she wants is a tricycle to continue her schooling. @dmballia pic.twitter.com/gNVF4SxxwK
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 1, 2026
వైకల్యం అనేది శరీరానికే కానీ, సాధించాలనే సంకల్పానికి కాదని ఏడేండ్ల రాగిణి నిరూపించింది. రోజువారీ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటూ కూడా అక్షరాల వైపు ఆమె వేస్తున్న ఒక్కో అడుగు, ఎంతోమందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఇలాంటి పట్టుదల కలిగిన పిల్లలకు ప్రభుత్వం, సమాజం తోడుగా నిలిచి సరైన వైద్య సహాయంతో పాటు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తే, వారు భవిష్యత్తులో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలరనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రాగిణి చూపిన ఈ అసమాన ధైర్యం అందరికీ నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంటుంది.
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