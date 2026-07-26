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School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు.. ఆగస్టులో ఎన్ని సెలవులు అంటే?

Jackpot To Students 10 Days School Holidays In August 2026 Know The Full List: విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన తర్వాత భారీ ఎత్తున సెలవులు ఆగస్టులో రాబోతున్నాయి. విద్యార్థులకు ఈ నెలలో సెలవులే సెలవులు ఉండనున్నాయి. స్థానిక ప్రత్యేకతలు మినహాయిస్తే సాధారణంగా స్కూళ్లకు ఎన్ని సెలవులు వస్తున్నాయో తెలుసా? ఆగస్టు -2026 స్కూళ్ల సెలవులు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:59 PM IST
School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు.. ఆగస్టులో ఎన్ని సెలవులు అంటే?
Image Credit: Schools Holiday August 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు.. ఆగస్టులో ఎన్ని సెలవులు అంటే?
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