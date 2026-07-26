/School Holiday: విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు.. ఆగస్టులో ఎన్ని సెలవులు అంటే?

August 2026 School Holidays: రానున్న రోజుల్లో విద్యార్థులకు సెలవులే సెలవులు రానున్నాయి. పెద్ద ఎత్తున సెలవులు రానుండడంతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకోవచ్చు. విద్యా సంవత్సరం పునఃప్రారంభమైన భారీగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఆగస్టు -2026లో పాఠశాలలతోపాటు కళాశాలలకు భారీగా సెలవులు ఉన్నాయి. స్థానిక సెలవులను మినహాయిస్తే సాధారణంగా క్యాలెండర్లో ప్రకటించిన సెలవులు దాదాపు పది ఉన్నాయి. ఈ సెలవులు ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయి.. ఎందుకు ఆ సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టు నెలలో సాధారణంగా 10 సెలవులు రాబోతున్నాయి. ఆదివారం, రెండో శనివారంతోపాటు కొన్ని పండుగలు ఉన్నాయి. 2, 9, 16, 23, 30 తేదీలు ఆదివారం సెలవు రాగా.. 8వ తేదీ రెండో శనివారం వచ్చింది. ఇక భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు ఆగస్టు 15. జాతీయవ్యాప్తంగా ఈరోజు సెలవు ఉంది. అయితే ఉదయం జెండావందనం కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత యథావిధిగా సెలవు ఉండనుంది. ఆ తర్వాతి రోజే ఆదివారం రావడంతో రెండు రోజులు కలిసిరానున్నాయి. వరలక్ష్మి వ్రతం, మిలాద్ ఉన్ నబీ సెలవులు విద్యాలయాకు ఉండనున్నాయి.
స్థానిక సెలవులు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పై సెలవులు కాకుండా స్థానిక పరిస్థితులు.. పండుగల కారణంగా సెలవులు రానున్నాయి. ఆగస్టు నెలలో తెలుగు నెలలు ఆషాఢం, శ్రావణ మాసం కొనసాగుతున్నాయి. ఆషాఢ మాసం అంటే తెలంగాణలో బోనాలు పండుగ అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. హైదరాబాద్లో బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఆయా రోజుల్లో విద్యాలయాలకు సెలవులు స్థానిక విద్యా శాఖ అధికారులు ప్రకటిస్తారు. అనంతరం శ్రావణమాసం ప్రారంభం కానుంది. శ్రావణం అంటే పండుగల మాసం అని అర్థం. ఈ మాసంలో అనేక పండుగలు, పర్వదినాలు.. ముఖ్యమైన రోజులు ఉండనున్నాయి. ఆయా రోజులకు అనుగుణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు రానున్నాయి. అయితే అవి పండుగల సందర్భంగా ప్రభుత్వాలు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు–2026 నెల సెలవులు
2 (ఆదివారం) – సాధారణ సెలవు
8 (రెండో శనివారం) – సాధారణ సెలవు
9 (ఆదివారం) – సాధారణ సెలవు
15 (శనివారం) – స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
16 (ఆదివారం) – సాధారణ సెలవు
21 (శుక్రవారం) – వరలక్ష్మి వ్రతం
23 (ఆదివారం) – సాధారణ సెలవు
25 (మంగళవారం) – మిలాదున్ నబి
30 (ఆదివారం) – సాధారణ సెలవు