School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..జనవరి 5 వరకు స్కూళ్లకు సెలవులు..భారీగా పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు!

School Holidays Extension: ఉత్తర భారతదేశాన్ని వణికిస్తున్న శీతల గాలుల ప్రభావం బీహార్ రాష్ట్రంపై తీవ్రంగా ఉంది. రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరగడంతో విద్యార్థుల భద్రత దృష్ట్యా పాఠశాలలకు సెలవులను పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా రాజధాని పాట్నా సహా పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థల నిర్వహణపై కొత్త ఆంక్షలు విధించారు.
పాట్నాలో పాఠశాలల పరిస్థితి
పాట్నా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ (DM) డాక్టర్ త్యాగరాజన్ ఎస్ఎం జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం.. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, ప్రీ-స్కూల్స్, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు జనవరి 5 వరకు సెలవులను ప్రకటించారు.
అయితే 6వ తరగతి నుండి ఆపై తరగతుల విద్యార్థులకు పాఠశాల సమయాన్ని సవరించారు. ఇకపై తరగతులు ఉదయం 10:30 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు మాత్రమే నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే నిర్ణయించిన ప్రీ-బోర్డు పరీక్షలు లేదా ప్రత్యేక కోచింగ్ తరగతులకు ఈ సమయ నియంత్రణ నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది.
పాట్నా మాత్రమే కాకుండా బీహార్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. బాంకా, ముజఫర్పూర్ జిల్లాల్లో 8వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు జనవరి 5 వరకు సెలవులు ప్రకటించారు. గతంలో జనవరి 2 వరకు ఉన్న సెలవులను వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా జనవరి 5 వరకు పొడిగించారు.
వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికలు
రాబోయే రోజుల్లో చలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. బీహార్లోని ఏడు జిల్లాలైన.. గోపాల్గంజ్, సివాన్, ముజఫర్పూర్, దర్భంగా, సహర్సా, మధేపురా, పూర్నియా జిల్లాల్లో శీతల గాలులు (Cold Waves) వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పశ్చిమ గాలుల ప్రభావంతో ఉత్తర బీహార్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పొగమంచు కమ్ముకుంటుందని, వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
చివరిగా.. పిల్లలు చలి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, విద్యా సంస్థలు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను కచ్చితంగా పాటించాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
