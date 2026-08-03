/భారీ వర్షాలు.. 9 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్..!!

Kerala School Holiday IMD Yellow Alert: కేరళ వ్యాప్తంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నీరు నిలిచిపోయింది. దీంతో అధికారులు సోమవారం 9 జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలను మూసివేశారు. అక్కడక్కడా 7-11 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తూ, ఐఎండి మొత్తం 14 జిల్లాలను ఎల్లో అలర్ట్లో ఉంచింది. వరద ముప్పు ఉన్న చెంగన్నూర్, కుట్టనాడ్ తాలూకాలలో అంగన్వాడీలు, ట్యూషన్ సెంటర్లతో సహా అన్నింటినీ పూర్తిగా మూసివేశారు. అత్యవసర బృందాలు అప్రమత్తంగా ఉన్నందున, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, అధికారిక సూచనలను పాటించాలని కోరారు.
రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో, కాసరగోడ్, కన్నూర్, కోజికోడ్, వయనాడ్, మలప్పురం, త్రిస్సూర్, ఇడుక్కి, కొట్టాయం, పతనంతిట్ట జిల్లాల యంత్రాంగాలు సోమవారం అన్ని విద్యాసంస్థలను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు.. మరింత వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయా జిల్లా పరిపాలన ఉత్తర్వుల పరిధిలోకి వచ్చే పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఇతర విద్యా సంస్థలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యా సంస్థలు అధికారిక ప్రకటనలను పాటించాలని అధికారులు సూచించారు.
అలప్పుజ జిల్లాలో, ప్రస్తుతం సహాయక శిబిరాలుగా పనిచేస్తున్న పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులకు సెలవు ప్రకటించాలని యంత్రాంగం నిర్ణయించింది. వరద ముప్పు ఉన్న చెంగన్నూర్ , కుట్టనాడ్ తాలూకాలలో విస్తృతమైన మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక్కడ సోమవారం అన్ని విద్యాసంస్థలు మూసివేశారు. మరోవైపు ఐఎండీ రాష్ట్రంలోని మొత్తం 14 జిల్లాలకు సోమవారం ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయడంతో దీని ప్రకారమే రానున్న 24 గంటల్లో కొన్ని చోట్ల 7 నుంచి 11 సెంటీమీటర్ల మేర భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
నదులు నీటిమట్టాలను కొండ ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితులను అధికారులు నిరంతరం పర్యక్షిస్తూనే ఉన్నారు. ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. అత్యవసరం అయితే తప్ప ప్రయాణాలు చేయకూడదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. విపత్తు నిర్వహణ బ్రుందాలను కూడా ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేసింది.
ఐఎమ్డి ప్రకారం.. దక్షిణ గుజరాత్ తీరం నుండి ఉత్తర కేరళ తీరం వరకు ఒక తీరప్రాంత ద్రోణి విస్తరించి కొనసాగుతోంది.మరో ద్రోణి ఉత్తర కర్ణాటక నుండి దక్షిణ కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు మీదుగా కన్యాకుమారి వరకు విస్తరించి ఉంది. మధ్య రాజస్థాన్పై కూడా ఒక తుఫాను వలయం చురుకుగా ఉంది. ఈ వాతావరణ వ్యవస్థల కారణంగా గురువారం (ఆగస్టు 6) వరకు కేరళ వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. సోమవారం, గురువారాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు పడతాయి. సోమవారం గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉందని ఐఎండీ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
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