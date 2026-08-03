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భారీ వర్షాలు.. 9 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్..!!

Kerala School Holiday IMD Yellow Alert: కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆదివారం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయం అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం ఆగస్టు 3వ తేదీ రాష్ట్రంలోని 9 జిల్లాల్లో ఉన్న విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ.. ఆయా జిల్లా యంత్రాంగాలు ఉత్తర్వులు జారీ  చేశాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:26 AM IST
భారీ వర్షాలు.. 9 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారీ వర్షాలు.. 9 జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్..!!
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