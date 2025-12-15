English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: తల్లీదండ్రులకు ముఖ్యగమనిక..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..బయటకు వెళ్తే ప్రాణాలతో చెలగాటమే!

School Holiday On 16 December 2025: విద్యార్థులకు, వారి తల్లీదండ్రులకు ముఖ్యగమనిక. డిసెంబరు 16న అనగా మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఏఏ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు మూతపడనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. \

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:52 PM IST

School Holiday On 16 December 2025: విద్యార్థులకు, వారి తల్లీదండ్రులకు ముఖ్యగమనిక. డిసెంబరు 16న అనగా మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. ఏఏ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు మూతపడనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా పడిపోయిన తరుణంలో ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించారు. డిసెంబరు 16న కూడా సెలవు ఉంటుందని కొన్ని పాఠశాలలు పేరెంట్స్‌కు సమచారాన్ని ఇచ్చారు. అయితే కొన్ని స్కూళ్లు మాత్రం ఆఫ్‌లైన్ క్లాసులను నిలిపేసి.. ఆన్‌లైన్ క్లాసులను నిర్వహిస్తున్నారు.  

నోయిడాలోని పాఠశాలలు కూడా దాదాపుగా మూసివేతకు గురయ్యాయి. ఆఫ్‌లైన్ క్లాసులను నిలిపేసి ఆన్‌లైన్ క్లాసులను స్కూల్ యాజమాన్యాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. 
 

గురుగ్రామ్, ఘజియాబాద్, ఫరీదాబాద్ వంటి నగరాల్లోనూ చలి, గాలి కాలుష్యం కారణంగా చాలా వరకు ఆఫ్‌లైన్ క్లాసులను నిలిపేశారు. చాలా వరకు స్కూళ్లలో ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్ క్లాసులను ప్రారంభించాయి.

తెలంగాణలో ఇటీవలే జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరోసారి విద్యార్థులకు సెలవులు రానున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 16, 17 తేదీల్లో వీఆర్వో పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. దీంతో తెలంగాణలోని వీఆర్వో పరీక్షలు నిర్వహించే స్కూళ్లకు సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. కానీ, పరీక్షా కేంద్రాలుగా లేని పాఠశాలల్లో తరగతులు యథావిధిగా జరుగుతాయి.

రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లలో పాఠశాలలు తెరిచి ఉన్నా.. కొన్ని విద్యా విభాగాల్లో కోల్డ్-వేవ్ అడ్వైజరీలు జారీ చేశాయి. చలిగాలులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పాఠశాల వేళల్లో మార్పులు చేశారు. దక్షిణాదిన ఉన్న మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు యథాతధంగా పనిచేయనున్నాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

