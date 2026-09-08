/ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!!

School Holiday on September 11,12,13: ఆగస్టు నెల వలే సెప్టెంబర్ నెలలోనూ విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. లాంగ్ వీకెండ్స్ రావడంతో విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. అయితే పోయిన వారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఈ వారం కూడా వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. వచ్చే వారం కూడా సెలువులు ఉన్నాయి. బ్రిక్స్ సదస్సు కారణంగా.. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం 2026 సెప్టెంబర్ 11న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది. ఈ సెలవు కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలలకే కాకుండా, ప్రభుత్వ సహాయం పొందే.. గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఈ విషయమై విద్యాశాఖ ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. తమ పరిధిలోని అన్ని అనుబంధ పాఠశాలలు.. కార్యాలయాలు సెప్టెంబర్ 11న సెలవులు ఇస్తున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. రాజధానిలో బ్రిక్స్ సదస్సుకు సంబంధించిన భద్రత, ట్రాఫిక్ ఇతర ఏర్పాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది విద్యాశాఖ.
18వ బ్రిక్స్ నాయకుల శిఖరాగ్ర సమావేశం ఢిల్లీలో జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమ ఏర్పాట్ల కారణంగా రాజధానిలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. అనేక ప్రాంతాలలో వాహనాల రూట్ మళ్లీంచారు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు, అలాగే విద్యాశాఖ పరిధిలోని పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 11న సెలవు దినంగా ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సెప్టెంబర్ 11న సెలవు ప్రకటించినట్లు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
ఆన్లైన్ క్లాస్ లు జరుగుతాయా?
సెప్టెంబర్ 11న పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ.. ఆన్లైన్ తరగతుల నిర్వహణకు సంబంధించి ఆ అధికారిక ఉత్తర్వులో ఎలాంటి సూచనలు లేవు. కాబట్టి ఆ రోజున ఆన్లైన్ తరగతులు నిర్వహించే అవకాశం లేదు. ఢిల్లీ సమ్మిట్ సందర్భంగా ఢిల్లీ రోడ్లపై ట్రాఫిక్కు కూడా అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. ట్రాఫిక్ నిర్వహణ కోసం 22 మళ్లింపు పాయింట్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా 35కు పైగా రోడ్లపై ట్రాఫిక్ను కంట్రోల్ చేశారు. వాహనాల రద్దీని బట్టి ఢిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మార్గ మళ్లింపులను సిద్ధం చేశారు. ప్రధాన కూడళ్లు.. రోడ్ల వద్ద ట్రాఫిక్ను పర్యవేక్షించడానికి డ్రోన్లను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది ట్రాఫిక్ రద్దీని గుర్తించి, అవసరమైన విధంగా ట్రాఫిక్ ఏర్పాట్లను సర్దుబాటు చేయడానికి అధికారులకు సహాయపడుతుంది.
వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు:
సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం.. ఆ తర్వాత వచ్చే సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీలు శని, ఆదివారాలు వస్తున్నాయి. కాబట్టి అవి సాధారణ వారపు సెలవు దినాలుగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ, ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాలలో బ్రిక్స్ సదస్సుకు సంబంధించిన ట్రాఫిక్, భద్రతా ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి. సెప్టెంబర్ 11 శుక్రవారం, 12 శనివారం, 13 ఆదివారం.. ఇలా మూడు రోజులు వరుసగా సెలవులు రావడం ఉద్యోగులు, విద్యార్థులకు కలిసి వచ్చిందని చెప్పాలి.
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