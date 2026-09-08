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ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!!

School Holiday on September 11: బ్రిక్స్ సదస్సు కారణంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-సహాయక, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 11వ తేదీన సెలవు ప్రకటించాయి.  ఈ మేరకు విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:01 AM IST
ఉద్యోగులకు, విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారం వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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