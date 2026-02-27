English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: రేపటి నుంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..వరుసగా 3 రోజులు నాన్‌స్టాప్ హాలీడేస్..ఎక్కడెక్కడంటే?

Tomorrow School Holiday: తమిళనాడులోని తంజావూరు జిల్లా విద్యార్థులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జిల్లా యంత్రాంగం తీపి కబురు అందించింది. తంజావూరు జిల్లాలో మాసిమాగం పండుగను పురస్కరించుకుని, జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక పంకజం మార్చి 2 నాడు స్థానిక సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:01 PM IST

School Holiday: రేపటి నుంచి స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..వరుసగా 3 రోజులు నాన్‌స్టాప్ హాలీడేస్..ఎక్కడెక్కడంటే?

Tomorrow School Holiday: తమిళనాడులోని తంజావూరు జిల్లా విద్యార్థులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జిల్లా యంత్రాంగం తీపి కబురు అందించింది. తంజావూరు జిల్లాలో మాసిమాగం పండుగను పురస్కరించుకుని, జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక పంకజం మార్చి 2 (సోమవారం) నాడు స్థానిక సెలవు (లోకల్ హాలీడే) ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. దీనివల్ల జిల్లాలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు లభించనున్నాయి.

సెలవుల వివరాలు ఇవే..
ఫిబ్రవరి 28 నాడు శనివారం వారాంతపు సెలవు కావడం ఆ తర్వాత మార్చి 1న ఆదివారం వరుస సెలవులు రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో మార్చి 2న స్థానిక జిల్లా యంత్రాంగం మాసిమాగం సందర్భంగా స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. 

అయితే ప్రస్తుతం పబ్లిక్ పరీక్షల సీజన్ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో 12వ తరగతి (ఇంటర్మీడియట్) విద్యార్థులకు మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షలు జరుగుతాయని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. మార్చి 2న ప్రకటించిన ఈ సెలవును భర్తీ చేసేందుకు, మార్చి 14 (శనివారం) నాడు జిల్లావ్యాప్తంగా పనిదినంగా (వర్కింగ్ డే) ప్రకటించారు.

మార్చి నెలలో ఇతర ప్రభుత్వ సెలవులు..
తంజావూరు జిల్లాలోనే కాకుండా, సాధారణంగా మార్చి నెలలో మరికొన్ని ప్రభుత్వ సెలవులు కూడా ఉన్నాయి. మార్చి 3న మంగళవారం నాడు ఉగాది (తెలుగు నూతన సంవత్సరం), మార్చి 21 శనివారం రంజాన్.. మార్చి 31న మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా సెలవులు రానున్నాయి.

పరీక్షల సన్నద్ధత..
వరుస సెలవులు దొరకడంతో పబ్లిక్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఇది మంచి అవకాశమని చెప్పవచ్చు. ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా చదువుకోవడానికి ఈ మూడు రోజుల విరామం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని విద్యా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

