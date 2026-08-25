/విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు..పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!!

School Holidays 2026: స్టూడెంట్స్, ఎంప్లాయిస్ కు ఆగస్టు చివరి వారంలో అరుదైన అవకాశం లభించింది. వరుసగా ఐదు రోజులు పండగ వాతావరణాన్ని, విహారయాత్రలను ఆస్వాదించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధమవుతున్నారు. పండుగ సెలవులు, వారాంతపు హాలిడేస్ ఒకే వారంలో కలసిరావడం ప్రతి ఒక్కరినీ అలరిస్తోంది. ఈ వారంలో ఆగస్టు 26 బుధవారం రోజున ముస్లింల పవిత్ర పండుగ 'మిలాదున్ నబి' సందర్భంగా ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవు ప్రకటించింది.
అయితే ఆగస్టు 27 గురువారం రోజున మాత్రం సాధారణ పనిదినం ఉంది. ఈ ఒక్క రోజు ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుని లీవ్ పొందితే, ఆ తర్వాత వచ్చే పండుగ వారంతపు సెలవులతో కలిసి వరుసగా పెద్ద హాలిడే ప్యాకేజీ దొరుకుతుంది. ఆ తర్వాతి రోజు ఆగస్టు 28 శుక్రవారం నాడు రాఖీ పౌర్ణమి శ్రావణ పూర్ణిమ పండుగలు ఉన్నాయి. అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి వేదికైన ఈ రోజున తెలుగు రాష్ట్రాలలోని విద్యాసంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవును ఖరారు చేసింది.
ఇక ఆగస్టు 29 శనివారం రోజున కార్పొరేట్, ఐటీ విభాగాలు ఐదు రోజుల పనిదినాలు ఉన్న పాఠశాలలకు సాధారణ వారాంతపు సెలవు వస్తుంది. చివరగా ఆగస్టు 30 ఆదివారం అందరికీ లభించే సాధారణ వారపు సెలవు రోజు. ఈ విధంగా ఆగస్టు 27న ఒక్క రోజు లీవ్ మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే, ఆగస్టు 26 నుంచి 30 వరకు వరుసగా ఐదు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్ లభిస్తుంది. ప్రస్తుత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లడానికి ఇది ఎంతో సువర్ణావకాశం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వరుస సెలవుల వివరాలు:
ఆగస్టు 26 (బుధవారం): మిలాదున్ నబి (అధికారిక సెలవు)
ఆగస్టు 28 (శుక్రవారం): రాఖీ పౌర్ణమి
ఆగస్టు 29 (శనివారం): వారాంతపు సెలవు
ఆగస్టు 30 (ఆదివారం): ఆదివారం సాధారణ సెలవు
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