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విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు..పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!!

School Holidays 2026: విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. పండుగ సెలవులు, వారాంతపు హాలిడేస్ ఒకే వారంలో కలసిరావడం ప్రతి ఒక్కరినీ అలరిస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 25, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:27 PM IST
విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు..పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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