/రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. IMD భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. ఏ ఏ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు బంద్?

School Holiday Tomorrow August 6: రేపు ఆగస్టు 6వ తేదీ గురువారం దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన వర్షపాతం నమోదు అవుతున్న ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇస్తారా లేదా అనే అంశంపై విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. .ప్రస్తుతానికి.. దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ప్రకటన లేదు. అయితే, వాతావరణ పరిస్థితులు, భద్రతా దృష్ట్యా జిల్లా స్థాయిలో పాఠశాలల మూసివేతకు సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. పరిస్థితి డిమాండ్ చేస్తే ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని స్థానిక యంత్రాంగాలు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఆగస్టు 6 నాటి వాతావరణ సూచన చూసినట్లయితే.. ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, అస్సాం, బీహార్, ఉత్తర ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, కర్ణాటక, ఈశాన్య ప్రాంతాలతో సహా అనేక ప్రాంతాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు స్థానిక సలహాలతో అప్డేట్ గా ఉండాలని, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు
ఆగస్టు 6, 2026 కోసం రాష్ట్రాల వారీగా పాఠశాల సెలవులపై అప్ డేట్ ఏంటంటే.. ఢిల్లీ-ఎన్ సిఆర్, ఢిల్లీ, నోయిడా, ఘజియాబాద్, గురుగ్రామ్, పరిసర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతానికి పాఠశాలలు తెరిచి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. కానీ వర్షపాతం మరింత తీవ్రంగా ఉంటే స్థానిక అధికారులు సలహాలను విడుదల చేయవచ్చు. అటు కేరళలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనేక జిల్లాలు నీరు నిలిచిపోవడం.. వరద వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. భారీ వర్ష వాతావరణం కారణంగా ఇప్పటికే చాలా జిల్లాల్లో పాఠశాలలు మూసివేసి ఉన్నాయి. ఆగస్టు 6న పరిస్థితులను బట్టి జిల్లా స్థాయిలో తదుపరి నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.
మహారాష్ట్రలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికీ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆగస్టు6న రాష్ట్రవ్యాప్త పాఠశాల మూసివేత ప్రకటించనప్పటికీ, జిల్లా కలెక్టర్లు స్థానిక వాతావరణ పరిణామాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఆగస్టు 6న కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ప్రస్తుతానికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమూ పాఠశాల సెలవును అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. అయితే, స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులు, వర్షపాతం తీవ్రత ఆధారంగా మూసివేతపై జిల్లా యంత్రాంగాలు పిలుపునిచ్చే అవకాశం ఉంది.
అటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ గత కొన్ని రోజులుగా వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రేపు ఆగస్టు 6వ తేదీన పలు జిల్లాల్లో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు గురువారం పాఠశాలలకు ఏమైనా సెలవు ప్రకటిస్తారా లేదా అని విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
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