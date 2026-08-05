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రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. IMD భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. ఏ ఏ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు బంద్?

School Holiday Tomorrow  August 6: రేపు ఆగస్టు 6వ తేదీ గురువారం దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.  ఈ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన వర్షపాతం నమోదు అవుతున్న ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఇస్తారా లేదా అనే అంశంపై విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 05, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:03 PM IST
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. IMD భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. ఏ ఏ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు బంద్?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. IMD భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. ఏ ఏ జిల్లాల్లో స్కూళ్లు బంద్?
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