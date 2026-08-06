/రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆ జిల్లాల్లో కీలక నిర్ణయం..!!

School Holiday Tomorrow August 7: కేరళను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది ఐఎండీ. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది విద్యాశాఖ. దీంతో చాలా వరకు పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి. అయితే ఆగస్టు 7వ తేదీన పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లో్ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది . రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున కేరళలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్ లు జారీ చేసింది. దీంతో ఈ మూడు జిల్లాల్లో వరుసగా మూడు రోజుల పాటు పాఠశాలలకు సెలవు ఉండనుంది. శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం ఇలా వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి.
ఈ మూడు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్ తీవ్రత దృష్ట్యా, అనేక ఇతర కేరళ జిల్లాల మాదిరిగానే త్వరలో పాఠశాల సెలవుల ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలప్పుజ, పతనంతిట్ట తిరువల్లా తాలూకాతో సహా అనేక జిల్లా యంత్రాంగాలు ఇప్పటికే నిరంతర వర్షాలు, నీరు నిలిచిపోవడం, సహాయ శిబిరాల కార్యకలాపాల మధ్య మూసివేతలు ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాలు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, బురద విరిగిపడటం, నీరు నిలిచిపోవడానికి దారితీస్తుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఐఎండి ప్రకారం, 24 గంటల్లో చాలా భారీ వర్షపాతం 204.4 మిల్లీమీటర్లకు మించిపోయినట్లు తెలిపింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ రోజు చాలా ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఉంది.
ఇక పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి ఇప్పుడు మరింత తీవ్రమైన రెడ్ అలర్ట్ ను ఎదుర్కొంటున్నందున, స్థానిక జిల్లా కలెక్టర్లు పరిస్థితులను సమీక్షించి, అలప్పుజ, ఇతర ప్రభావిత ప్రాంతాలలో కనిపించే అదే పద్ధతిని అనుసరించి త్వరలో ఈ జిల్లాలకు సెలవులు ప్రకటించాలని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సెలవు ప్రకటన అన్ని జిల్లాల్లో ఏకరీతిగా లేదు. అలప్పుజ అనేక తాలూకాలకు సెలవు ప్రకటించగా, తిరువల్లా తాలూకాలో పతనంతిట్ట సెలవులు ప్రకటించగా, కోజికోడ్.. వయనాడ్ వంటి జిల్లాలు సహాయ శిబిరాలుగా పనిచేస్తున్న విద్యా సంస్థలకు మూసివేతను పరిమితం చేశాయి. ఆరెంజ్ అలర్ట్ కింద ఉన్నప్పటికీ, ఎర్నాకుళంలో ప్రస్తుతానికి జిల్లా వ్యాప్త పాఠశాల సెలవు ప్రకటన లేదు, అయినప్పటికీ రోజంతా పరిస్థితులు ఎలా అభివృద్ధి చెందుతాయో బట్టి ఇది మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. .
ఐఎమ్డీ వర్ష హెచ్చరికలు జారీ చేసినంత మాత్రాన బడులు, కాలేజీలకు సెలవు అమల్లోకి రాదు. ఆయా ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితులను బట్టి సెలవు ఇవ్వాలా వద్దా అనేది కేవలం సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు లేదా స్థానిక అధికారులు మాత్రమే నిర్ణయిస్తారు. కలెక్టర్ల నుంచి అధికారిక ప్రకటన వస్తేనే సెలవు వర్తిస్తుంది.
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