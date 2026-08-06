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రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆ జిల్లాల్లో కీలక నిర్ణయం..!!

School Holiday Tomorrow August 7: కేరళను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది ఐఎండీ. ఆగస్టు 7వ తేదీన పతనంతిట్ట, కొట్టాయం, ఇడుక్కి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది . ఈ మూడు జిల్లాల్లో నేడు గురువారం పాఠశాలలకు సెలవు ఉండగా.. రేపు శుక్రవారం కూడా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. దీంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవు వస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:03 PM IST
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఆ జిల్లాల్లో కీలక నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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