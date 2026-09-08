/విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. వారంలో ఒక్క రోజే స్కూల్.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..

School Holiday Tomorrow: ఉత్తరప్రదేశ్లోని గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 9న పాఠశాలలు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాలేదు. బడులకు సెలవు ప్రకటించనున్నారా? అనే అంశంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో ఉత్కంఠ నెలకొంది. ప్రతి ఏటా ఘనంగా నిర్వహించే చారిత్రాత్మక గురు ద్రోణాచార్య మేళా సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 9న విద్యాసంస్థలకు సెలవు లభించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
నోయిడా పరిధిలోని దంకావుర్ ప్రాంతంలో నిర్వహించే గురు ద్రోణాచార్య మేళాకు ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా స్థానిక రద్దీ, భద్రత, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని జిల్లా యంత్రాంగం, జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతి ఏటా పాఠశాలలు, కళాశాలలకు స్థానిక సెలవును ప్రకటించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 9న నిర్వహించే ఈ మేళాకు సంబంధించి జిల్లా విద్యాశాఖ నుంచి అధికారిక ఉత్తర్వుల కోసం యాజమాన్యాలు, తల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవేళ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ ద్వారా ఉత్తర్వులు వెలువడితే, నోయిడా గ్రేటర్ నోయిడా వ్యాప్తంగా ఉన్న నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలతోపాటు.. అన్ని రకాల జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు సెలవు ఉంటుంది. ఈ సెలవుపై జిల్లా అధికారిక యంత్రాంగం తుది ప్రకటన చేయాల్సి ఉన్నందున, పాఠశాల యాజమాన్యాల నుంచి వచ్చే అధికారిక సర్క్యులర్ లేదా మెసేజ్లను మాత్రమే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
అయితే రేపు సెప్టెంబర్ 9 వ తేదీన దాదాపుగా సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన ఒక్క రోజు విద్యాసంస్థలు తెరిచి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత బ్రిక్స్ అంతర్జాతీయ సదస్సు నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో విద్యాసంస్థలకు వరుస సెలవులు లభించనున్నాయి. గురువారం ఒక్క రోజు పాఠశాలకు వెళ్తే చాలు, ఆ తర్వాత శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం వరుసగా మూడు రోజుల పాటు స్కూళ్లకు సెలవు ఉండటంతో విద్యార్థులకు ఊరట లభించినట్లయింది.
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