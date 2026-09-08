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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. వారంలో ఒక్క రోజే స్కూల్.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..

School Holiday Tomorrow: ఢిల్లీ, నోయిడా పరిధిలో ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే ప్రాచీన గురు ద్రోణాచార్య మేళ పురుస్కరించుకుని సెస్టెంబర్ 9వ తేదీన విద్యా సంస్థలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో స్కూల్ హాలీడే పై అధికారిక ప్రకటన కోసం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాది కూడా సెలవు ఉంది.  రేపు కూడా సెలవు ప్రకటించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:30 PM IST
విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..రేపు పాఠశాలలకు సెలవు.. వారంలో ఒక్క రోజే స్కూల్.. వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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