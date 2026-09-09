/రేపు స్కూళ్లకు సెలవు? IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఏయే జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్?

School Holiday Tomorrow September 10, 2026: దేశంలో అనే ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ గా ఉండాలంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఒడిశా, కేరళ, ఢిల్లీ, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాలకు కొండచరియలు విరిగిపడటం, నీరు నిలిచిపోవడం వంటి కారణాల వల్ల కొన్ని రాష్ట్రాలు, ప్రాంతాల్లో జిల్లాల వారీగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఎక్కడెక్కడ పాఠశాలలకు సెలవు ఉందో తెలుసుకుందాం.
రేపు సెప్టెంబర్ 10, గురువారం నాడు ఒడిశాలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ, ఒడిశాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసినందున.. జిల్లా స్థాయి పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. తల్లిదండ్రులు.. విద్యార్థులు, చివరి నిమిషంలో జారీ చేసే ఉత్తర్వుల కోసం తమ జిల్లా యంత్రాంగాన్ని లేదా సంబంధిత పాఠశాలను సంప్రదించాలి. అటు ఉత్తరాఖండ్లో రాష్ట్రవ్యాప్త పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించలేదు.
ఉత్తరాఖండ్ పాఠశాల విద్యా శాఖ క్యాలెండర్లో సెప్టెంబర్ 10వ తేదీని సాధారణ సెలవు దినంగా గుర్తించలేదు. అందువల్ల, భారీ వర్షాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం లేదా ఇతర వాతావరణ సంబంధిత భద్రతా కారణాల వల్ల జిల్లా యంత్రాంగం స్థానిక మూసివేతను ప్రకటిస్తే తప్ప, పాఠశాలలు యధావిధిగా తెరిచి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. అటు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్కు పూర్తిస్థాయి పాఠశాల సెలవు ప్రకటించలేదు. పాఠశాలలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్కు ఐఎండి ఎలాంటి వాతావరణ హెచ్చరిక జారీ చేయలేదు. అయితే, జాతీయ రాజధానిలో బ్రిక్స్ సదస్సు జరుగుతున్నందున, సెప్టెంబర్ 11, శుక్రవారం నాడు ఢిల్లీ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
బీహార్ లో పాఠశాలలకు సెలవు:
గత ఐదు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బీహార్లోని 14 జిల్లాల్లో 40 లక్షల మందికి పైగా వరదల బారిన పడ్డారని, అనేక నదులు ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. విపత్తు నిర్వహణ శాఖ (డీఎండీ) విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, 14 జిల్లాల్లోని 84 బ్లాకులలోని 514 గ్రామ పంచాయతీలలో సుమారు 40.21 లక్షల మంది ప్రజలు వరదల వల్ల ప్రభావితులయ్యారు. పాట్నా, భోజ్పూర్, సరన్, వైశాలి, భాగల్పూర్, బెగుసరాయ్, బక్సర్, సమస్తిపూర్, ముంగేర్, కతిహార్, లఖిసరాయ్, ఖగారియా, పూర్నియా అర్వాల్ జిల్లాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ 14 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.
పశ్చిమ బెంగాల్లో రేపు పాఠశాలలకు సెలవు
పశ్చిమ బెంగాల్లో గురువారం పాఠశాలలకు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించలేదు. అయితే అయితే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి ప్రైవేట్ బడులు, స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ పాఠశాలలకు రేపు సెలవు:
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రేపు పాఠశాలలకు సెలవు లేదు. కానీ పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నందన స్థానికంగా ఉన్న పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేరళ పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 10న సెలవు:
సెప్టెంబర్ 10 నుంచి కేరళలో కూడా మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రం కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్లు జారీ చేయగా, సెప్టెంబర్ 10న అలప్పుజ, ఎర్నాకులం జిల్లాలకు వర్ష హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రస్తుతానికి, కేరళ వ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు లేనప్పటికీ.. స్థానిక పరిపాలన వాతావరణ పరిస్థితుల తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒడిశా పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 10న సెలవు:
సెప్టెంబర్ 10న నిశితంగా గమనించాల్సిన రాష్ట్రాల్లో ఒడిశా ఒకటి. గురువారం ఒడిశాలోని అక్కడక్కడా అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎమ్డి అంచనా వేసింది. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదవుతోంది. వర్షపాతం కారణంగా వరదలు, నీరు నిలిచిపోవడం లేదా రవాణాకు ఆటంకం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నందున.. జిల్లా అధికారులు తాత్కాలికంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. పాఠశాలలకు సెలవు ఉందని భావించకుండా, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు జిల్లా స్థాయి అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచి ఉండాలి.
పిల్లలను పాఠశాలకు పంపే ముందు తల్లిదండ్రులు ఈ అంశాలు చెక్ చేయాలి:
*పాఠశాల వాట్సాప్ గ్రూపులు, SMS హెచ్చరికలు లేదా మొబైల్ యాప్లు
*పాఠశాల అధికారిక వెబ్సైట్, తాజా సర్క్యులర్లు
*జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ లేదా స్థానిక పరిపాలన నుండి ప్రకటనలు
*రాష్ట్ర విద్యా శాఖ నుండి తాజా సమాచారం
*తాజా వాతావరణ హెచ్చరికలు, సూచనలు
*రహదారి పరిస్థితులు , స్థానిక రవాణా లభ్యత
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి