Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /రేపు స్కూళ్లకు సెలవు? IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఏయే జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్?

రేపు స్కూళ్లకు సెలవు? IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఏయే జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్?

School Holiday Tomorrow September 10, 2026:  దేశంలో అనే ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ గా ఉండాలంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.  ఒడిశా, కేరళ, ఢిల్లీ, బీహార్ వంటి రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అక్కడ కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:38 PM IST
రేపు స్కూళ్లకు సెలవు? IMD భారీ వర్షాల హెచ్చరిక.. ఏయే జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు బంద్?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇచ్చిన మాటపై నిలబడి ఉండటమే నిజమైన ధర్మం అని చెబుతున్న పులి, ఆవు నీతి కథ..!!
2
3
4
5