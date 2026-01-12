English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • School Holiday: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటన..ఎట్టకేలకు ఆరోజు హాలీడే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..పండగ చేసుకోండి!

School Holiday: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటన..ఎట్టకేలకు ఆరోజు హాలీడే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..పండగ చేసుకోండి!

School Holiday Tomorrow: ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 15, 2026న ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు వర్తిస్తుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 12, 2026, 04:34 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
5
Chhattisgarh
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక..58 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
5
Indian Railways latest news
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
Samantha: తెల్లచీరలో బాపు బొమ్మలా హీరోయిన్ సమంత.. అబ్బబ్బా ఎంత క్యూట్‌గా ఉందో..!
5
samantha
Samantha: తెల్లచీరలో బాపు బొమ్మలా హీరోయిన్ సమంత.. అబ్బబ్బా ఎంత క్యూట్‌గా ఉందో..!
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
School Holiday: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటన..ఎట్టకేలకు ఆరోజు హాలీడే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..పండగ చేసుకోండి!

School Holiday Tomorrow: ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 15, 2026న ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు వర్తిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

గతంలో ఈ పండుగను జనవరి 14న జరుపుకుంటారా లేక 15న జరుపుకుంటారా అనే దానిపై గందరగోళం నెలకొంది. కానీ కొత్త ఉత్తర్వు ఇప్పుడు తేదీని ధృవీకరించింది. ఈ ప్రకటనతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు జనవరి 15న మూసివేత కానున్నాయి.

గత కొన్నేళ్లుగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మకర సంక్రాంతిని ఆప్షనల్ హాలీడేగా పరిగణించేవారు. అంటే ఉద్యోగులు ఆ రోజు సెలవు తీసుకోవాలా వద్దా అని ఎంచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు, దీనిని ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా మార్పు చేశారు. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పూర్తి విశ్రాంతి దినాన్ని అందిస్తుంది.

సచివాలయం, కలెక్టరేట్, విద్యా సంస్థల వంటి ప్రభుత్వ విభాగాలకు కూడా సెలవు ఉండనుంది. తద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబాలతో కలిసి పండుగను జరుపుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది.

పండుగలో భాగంగా, ప్రయాగ్‌రాజ్, వారణాసి, కాన్పూర్, మీరట్, ఉన్నావ్, బిజ్నోర్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని గంగా ఘాట్లను పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తారని భావిస్తున్నారు. ప్రజలు గంగా, సరయూ వంటి నదులలో పవిత్ర స్నానాలు చేసి, దానధర్మాలు, ప్రార్థనలు చేస్తారు. రిషికేశ్, హరిద్వార్‌లలో కూడా ఇలాంటి జనసమూహం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రజలు పవిత్ర జలాల్లో స్నానం చేసి ఆశీస్సులు పొందుతారు.

మకర సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యత
మకర సంక్రాంతి ఒక ముఖ్యమైన హిందూ పండుగ, ఇది సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉత్తరాయణం అని పిలువబడే ఈ మార్పు, పగటి సమయం ఎక్కువ ఉండే, ప్రకాశవంతమైన రోజుల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పండుగ ఖర్మాసాల ముగింపును కూడా సూచిస్తుంది. ఆ తర్వాత వివాహాలు, కొత్త వ్యాపారాలు వంటి శుభ కార్యాలు ప్రారంభమవుతాయి.

ప్రజలు పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం, పూజలు చేయడం, దానధర్మాలు చేయడం, స్వచ్ఛత మరియు మంచి ఆరోగ్యానికి ప్రతీకలైన నువ్వులు, బెల్లం వంటకాలను తినడం ద్వారా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.

ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ పండుగను మకర సంక్రాంతి అని పిలిచినప్పటికీ, ఇతర రాష్ట్రాలలో దీనికి వేర్వేరు పేర్లు ఉన్నాయి. తమిళనాడులో దీనిని పొంగల్ గా, పంజాబ్‌లో లోహ్రీగా, అస్సాంలో మాఘ్ బిహుగా జరుపుకుంటారు.

Also Read: 1 Rupee Recharge Plan: సంక్రాంతి ధమాకా ఆఫర్..కేవలం రూ.1కే నెలంతా అన్‌లిమిటెడ్ కాల్స్, ఉచితంగా ఇంటర్నెట్..కొన్ని రోజులు మాత్రమే!

Also Read: EPF ATM Withdrawal: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..UPI, ATM ద్వారా పీఎఫ్ డబ్బు విత్‌డ్రా..ఆ రోజు నుంచే అందుబాటులోకి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School HolidaySchool Holiday tomorrowUP government holidaymakar Sankranti 2026uttar Pradesh public holiday

Trending News