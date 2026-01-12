School Holiday: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటన..ఎట్టకేలకు ఆరోజు హాలీడే ఇచ్చిన ప్రభుత్వం..పండగ చేసుకోండి!

School Holiday Tomorrow: ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలోని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 15, 2026న ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇది రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు వర్తిస్తుంది.
గతంలో ఈ పండుగను జనవరి 14న జరుపుకుంటారా లేక 15న జరుపుకుంటారా అనే దానిపై గందరగోళం నెలకొంది. కానీ కొత్త ఉత్తర్వు ఇప్పుడు తేదీని ధృవీకరించింది. ఈ ప్రకటనతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు జనవరి 15న మూసివేత కానున్నాయి.
గత కొన్నేళ్లుగా ఉత్తరప్రదేశ్లో మకర సంక్రాంతిని ఆప్షనల్ హాలీడేగా పరిగణించేవారు. అంటే ఉద్యోగులు ఆ రోజు సెలవు తీసుకోవాలా వద్దా అని ఎంచుకోవచ్చు. ఇప్పుడు, దీనిని ప్రభుత్వ సెలవుదినంగా మార్పు చేశారు. ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, బ్యాంకు ఉద్యోగులకు పూర్తి విశ్రాంతి దినాన్ని అందిస్తుంది.
సచివాలయం, కలెక్టరేట్, విద్యా సంస్థల వంటి ప్రభుత్వ విభాగాలకు కూడా సెలవు ఉండనుంది. తద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ తమ కుటుంబాలతో కలిసి పండుగను జరుపుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది.
పండుగలో భాగంగా, ప్రయాగ్రాజ్, వారణాసి, కాన్పూర్, మీరట్, ఉన్నావ్, బిజ్నోర్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లోని గంగా ఘాట్లను పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు సందర్శిస్తారని భావిస్తున్నారు. ప్రజలు గంగా, సరయూ వంటి నదులలో పవిత్ర స్నానాలు చేసి, దానధర్మాలు, ప్రార్థనలు చేస్తారు. రిషికేశ్, హరిద్వార్లలో కూడా ఇలాంటి జనసమూహం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రజలు పవిత్ర జలాల్లో స్నానం చేసి ఆశీస్సులు పొందుతారు.
మకర సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యత
మకర సంక్రాంతి ఒక ముఖ్యమైన హిందూ పండుగ, ఇది సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది. ఉత్తరాయణం అని పిలువబడే ఈ మార్పు, పగటి సమయం ఎక్కువ ఉండే, ప్రకాశవంతమైన రోజుల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పండుగ ఖర్మాసాల ముగింపును కూడా సూచిస్తుంది. ఆ తర్వాత వివాహాలు, కొత్త వ్యాపారాలు వంటి శుభ కార్యాలు ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రజలు పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం, పూజలు చేయడం, దానధర్మాలు చేయడం, స్వచ్ఛత మరియు మంచి ఆరోగ్యానికి ప్రతీకలైన నువ్వులు, బెల్లం వంటకాలను తినడం ద్వారా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు.
ఉత్తర భారతదేశంలో ఈ పండుగను మకర సంక్రాంతి అని పిలిచినప్పటికీ, ఇతర రాష్ట్రాలలో దీనికి వేర్వేరు పేర్లు ఉన్నాయి. తమిళనాడులో దీనిని పొంగల్ గా, పంజాబ్లో లోహ్రీగా, అస్సాంలో మాఘ్ బిహుగా జరుపుకుంటారు.
