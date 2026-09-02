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School Holiday Tomorrow: దేశవ్యాప్తంగా భారీ వర్షసూచన..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? విద్యార్థులకు అలర్ట్!

School Holiday Tomorrow News: దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సెప్టెంబర్ 3న పాఠశాలల సెలవులపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) పలు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు సెలవును ప్రకటించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:06 PM IST
School Holiday Tomorrow: దేశవ్యాప్తంగా భారీ వర్షసూచన..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? విద్యార్థులకు అలర్ట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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School Holiday Tomorrow: దేశవ్యాప్తంగా భారీ వర్షసూచన..రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా? విద్యార్థులకు అలర్ట్!
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